民眾黨支持度超車藍綠　黃珊珊：謝謝大家的支持！

▲柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會26日發表「台灣人最新的政黨支持傾向」即時民調，民眾黨成為「名義上第一大黨」，以25.3%的支持度領先藍綠。對此，民眾黨總統參選人柯文哲的競辦總幹事黃珊珊表示，謝謝大家對台灣民眾黨的支持，並強調正直誠信是信仰，希望能贏回台灣，把國家還給人民。

根據台灣民意基金會民調結果，當被詢問「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等等，在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：25.3%台灣民眾黨，24.8%中國國民黨，24.5%民主進步黨，2.9%時代力量，1%台灣基進，1.8%其他政黨合計，19.1%沒特別支持哪一個政黨，0.7%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，在2024總統大選前一個多月，台灣政黨競爭已進入前所未見的新局面，3個政黨支持度都在伯仲之間，不相上下，平起平坐，「民眾黨首次飛越兩大黨，成為名義上第一大黨，雖然三黨彼此差距不到1個百分點，這是台灣政黨政治史上第一遭，一個令人難以置信的演變」。

本次調查訪問期間是2023年11月19日至21日，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1076人，市話755人，手機321人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。