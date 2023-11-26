柯文哲神隱遭酸家裡蹲！侯友宜笑沒差　趙少康：他現在還能去哪？

▲侯友宜、趙少康出席李彥秀競總成立造勢。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

完成登記後的第一天，民眾黨總統參選人柯文哲沒有任何公開行程，引發關注，更被酸「家裡蹲型總統候選人」。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（26）日表示，「沒有關係啦，他的行程如何我不知道」，但柯好的政見，自己還是都會納入。侯副手趙少康則說，這問題就是藍白在談時，希望柯考慮到國民黨基層實力，就這道理，「你看柯現在去哪裡辦活動？」

侯友宜、趙少康今日上午出席立委參選人李彥秀競總成立大會，會前接受媒體聯訪。針對柯文哲昨無行程，侯友宜笑說，沒有關係啦！柯的行程如何，自己是不知道，不過，柯文哲這段時間提出對國家有利的年輕政策，以及很多公平正義事情，國民黨都會納入政見，大家一起面對選戰。

趙少康在一旁補充，這問題就是藍白在談，希望柯文哲考慮到國民黨基層實力，就這道理，你看柯現在去哪裡辦活動？國民黨有這麼多候選人，他們就來參加，那民眾黨提名人很少，就變成這樣，這就是政黨實力，他也不知道柯怎麼活動。

另外，台南競總今晚成立，是侯康配首場大型造勢活動，外界好奇戰略是否定為「打賴（清德）不理柯（文哲）。侯友宜回應，行程早就規劃好要去台南，這段時間可以看到台南支持者非常非常悶，賴在台南做怎樣大家心知肚明，執政這幾年光電弊案、喝花酒、貪贓枉法、綠色發電很多問題，回台南讓支持者了解民進黨貪汙腐敗，還有一個意義，趙少康是台南一中畢業。趙少康又補充，「半個台南人」。