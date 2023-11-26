柯文哲登記參選「壯烈出航」　她：其實只有一艘SUP

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲與副手吳欣盈前往中選會進行正副總統候選人登記。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白合破局，台灣民眾黨總統參選人柯文哲找來「新光公主」、立委吳欣盈前往中選會進行正副總統候選人登記，但之後卻未有任何公開行程。對此，柯文哲前Line＠官方帳號管理員吳靜怡指出，柯文哲就像是艦長，一直大喊義無反顧的壯烈出航，結果孰不知只有一艘SUP，藍綠若沒有在柯文哲頹勢之時，想辦法拉20-29歲的支持度，只有傳統票倉支持，會相當危險。

吳靜怡說，哲登記後的第一天，應該是正副總統參選人首度活動亮相重要的一天，結果柯文哲只發了一則臉書，然後一台「歡樂阿北號」被拖在路上、一位黨員退黨、黃珊珊被爆球員兼裁判，柯文哲又再解釋民調又再周旋郭台銘之間，這些都能證明，柯文哲本來就沒有為了自己獨立參選而做準備，沒有國民黨能寄生的組織造勢舞台。

另外，吳靜怡提到，柯文哲團隊幕僚沒有人輔選過總統，恐怕看到一群保安人員都會傻眼，總幹事身兼不分區立委參選人，要如何幫總統輔選，又要拉政黨票？難道不擔心黃國昌聲量反而高過柯文哲？發言人陳智菡與同樣在黨內的先生許甫如何在藍綠之間操作總統格局的文宣，難道又要人前罵新潮流、背後突刺國民黨，這些程度大概就是側翼而已。

吳靜怡說，「美德台灣」突顯了爭取連任執政黨想要塑造的穩定性格，但若沒有在柯文哲頹勢之時，想辦法拉20-29歲的支持度，那麼藍綠對決情況只有傳統票倉支持會相當危險。

對於沒有公開行程，柯文哲25日說，這段時間因為在野整合的問題，不只是他自己、他的團隊，所有關心政局的台灣民眾，都需要一點時間消化。藍白雖然在總統層面不能合，但所幸他仍與郭台銘取得共識，「我會堅定地走下去，面對未來的諸多挑戰，很多人用沒錢沒資源唱衰我們，但我一點也不害怕」。