快訊／難以置信！　台灣民意民調：民眾黨支持度25.3%首超車藍綠

▲台灣民意基金會公佈最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

記者呂晏慈／花蓮報導

台灣民意基金會今（26）日發表「台灣人最新的政黨支持傾向」即時民調，結果發現，2成5支持民眾黨，不到2成5支持國民黨，不到2成5支持民進黨，2.9%支持時代力量，1%支持台灣基進，1成9中性選民；相較於上個月調查，民眾黨狂飆8.3個百分點，民進黨下跌2.6個百分點，國民黨下跌1.7個百分點，民眾黨成為「名義上第一大黨」。

根據民調結果，當被詢問「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等等，在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：25.3%台灣民眾黨，24.8%中國國民黨，24.5%民主進步黨，2.9%時代力量，1%台灣基進，1.8%其他政黨合計，19.1%沒特別支持哪一個政黨，0.7%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，在2024總統大選前一個多月，台灣政黨競爭已進入前所未見的新局面，3個政黨支持度都在伯仲之間，不相上下，平起平坐，「民眾黨首次飛越兩大黨，成為名義上第一大黨，雖然三黨彼此差距不到1個百分點，這是台灣政黨政治史上第一遭，一個令人難以置信的演變」。

游盈隆表示，具體地講，民眾黨在過去一個月狂飆8.3個百分點，民進黨下跌2.6個百分點，國民黨下跌1.7個百分點，時代力量和台灣基進沒有明顯起伏，箇中原因為何？值得再三推敲。

游盈隆分析，一個可能的解釋是，過去一個月是「藍白合」風起雲湧的時刻，吸引了無數選民的關注，在明顯過半數全國選民期盼政黨輪替的氛圍中，黨主席柯文哲領軍的民眾黨乘勢而起，意外擄獲空前社會支持，創下民眾黨支持度自2019年8月建黨以來的新高紀錄，從這個角度看，民眾黨是這段時間藍白分分合合政治大戲過程中最大受益者。

不過，游盈隆也說，根據過去經驗，民眾黨支持者常來去如風，它或許代表的是社會中一股不滿兩大黨傳統勢力的群眾力量，造成民眾黨支持度起伏不定，這次民眾黨支持度略微凌駕在兩大黨之上，這種現象究竟能持續多久？可持續到總統選舉最後一刻嗎？或者只是曇花一現？值得觀察。

對於其他政黨支持度趨勢，游盈隆表示，在民進黨方面，過去4個月政黨支持度一路下滑，現在是最低時刻，目前政黨支持度24.5%，已經快接近谷底（22.4%），這種狀況在過去44次調查中只出現過6次，值得注意的是，2019年11月，同樣是總統大選前1個多月，民進黨支持度是33%，對手國民黨是23.9%，結果民進黨大獲全勝，如今，距2024總統與立委大選只剩一個多月，民進黨支持度卻與對手在伯仲之間，這不能不說是一個極嚴重的警訊。

在國民黨方面，游盈隆說，同樣自2019年8月起算，44次全國性調查中，25次政黨支持度低於2成，最低曾低到12.5%，那是2020年2月，整體而言，國民黨支持度長期陷於低迷狀態，這主要是因2020總統大選遭受重創所致，去年11月九合一地方選舉，國民黨大獲全勝，政黨支持度曾短暫回升到25%，但隨後起起伏伏，大致維持在2成以上。

游盈隆補充，過去3個月，國民黨支持度有復甦跡象，平均在2成5左右，雖和過去國民黨輝煌時期無法相提並論，但在2024總統大選前夕已和民進黨、民眾黨並駕齊驅，似乎意味著仍有一拚的本錢。

本次調查訪問期間是2023年11月19日至21日，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1076人，市話755人，手機321人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。