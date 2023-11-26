中植集團債務達9800億　爆雷後北京警方逮捕犯嫌

▲北京正在興建的住宅大樓。（資料圖／路透）

文／中央社

中國中植集團因整體債務至少人民幣（下同）2200億元（約新台幣9800億元）而爆雷，北京警方隨即著手偵辦「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪，並逮捕已故創辦人解直錕的親屬解某某。

中國基金報25日報導說，北京市公安局朝陽分局發布通報，依法對中植系所屬財富公司涉嫌違法犯罪展開偵辦，並拘提解某某等多名犯罪嫌疑人。

北京市公安局朝陽分局另呼籲投資人，可藉由網路、郵寄與實地報案，以便警方全面查清案情並全力追贓。

報導指出，中植集團2021年發訃聞，公司創辦人解直錕因心臟病突發搶救無效，於2021年12月18日9時40分在北京逝世，享壽61歲，因此警方通報的解某某應是解直錕的親屬。

另據中植集團官網顯示，中植系參股或控股多家金融機構，其中戰略參股中融信託、橫琴人壽、恆邦財險，控股中融匯信期貨和中潤金服。

另控股或參股4家財富管理公司，分別為恆天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富。

中植集團於22日發公開信向投資人致歉並表示，中植集團出險後聘請仲介機構展開全面清產核資，初步發現，集團總資產帳面金額約2000億元。

公開信指出，但由於集團資產集中於債權和股權投資，存續時間長且清收難，預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減值嚴重。

中植集團另表示，因集團債務規模龐大，剔除保證金後相關負債本息規模約為4200億至4600億元，也就是說，中植資不抵債至少2200億元。

另據據每日經濟新聞報導，解直錕過世後，中植集團被披露陷入流動性危機，導火線全因逆勢加大投資房地產失利。

數據顯示，2017年至2020年，中植集團旗下中融信託投資房地產的占比分別為6.61%、10.99%、17.65%、18%，近幾年房市低迷，中植系不僅收益低迷，流動性也遭遇困難。

今年8月以來，多家上市公司披露風險提示公告，「踩雷」中融信託的信託產品，許多個人投資者的理財產品贖回難，引發市場擔憂中國版「雷曼風暴」來臨，但中植集團默不作聲。