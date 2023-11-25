蕭美琴坦言看不太懂藍白合　在美不看國內政治新聞「也不會錯過什麼」

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴近日接受年代新聞台節目「雅琴看世界」專訪，今（25日）釋出專訪片段，蕭美琴透露，在美國這幾年可以為台灣做很多事情，同時不看國內政治新聞，都不要看也不會錯過什麼。若講到台美關係要看、台灣人民關心什麼也要重視，但政黨之間政治口水、罵來罵去，自己可以不涉及，像是藍白合在吵什麼自己看不太懂。

對於近期藍白合吵的沸沸揚揚，蕭美琴坦言自己看不太懂，這個狀況當然是比較特殊，歐洲一些其他國家有所謂聯合政府的概念，其實是選完再看整個政黨比例去談聯合政府，這聯合政府一般都是在一些共同的理念跟價值上面，而不是用像這樣仇恨民進黨方式。

蕭美琴認為，用仇恨別人、仇恨另外一個黨，比較不足以成就要為人民負責任的態度，當然我們是旁觀者，不需要花太多精神去看他們是合還是分，而是要花更多的精神讓自己更好、爭取更多人民的支持。

主持人張雅琴也追問，民進黨是否如藍白陣營口中這般腐敗？蕭美琴，當然選舉期間都會有一些比較極端的政治語言，但是民進黨執政期間，自己看到總統蔡英文、幾位行政院長，每一位都是很認真想要為台灣做事的人，當然也有一些不足的地方，沒有滿足到國人的需求，那這也是需要一代一代再去承接，再去更謙卑的去了解民眾需求。

蕭美琴也補充，但是以他們的這些指控，自己覺得是很不公平的，真的是做到流汗嫌到流涎，這幾位的院長跟蔡總統真的是盡心盡力了，當然不足的地方是可以批評也可以檢討，還有很多可以改進的地方。