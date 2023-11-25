蕭美琴指維持現狀是人民最大共識　「戰爭永遠不會出現在選票上」

▲民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮日前形容「賴蕭配」是獨上加獨，對於兩岸局勢，民進黨副總統參選人蕭美琴表示，要持續的來捍衛台海的和平，是需要有可以溝通跟對話的機會，維持現狀是現在台海兩岸的最大公約數，衝突、戰爭都不是人民所樂見。至於在野黨打戰爭牌，蕭則回應，台灣人都是愛好和平的，戰爭選項永遠都不會出現在選票上面。

蕭美琴近日接受年代新聞台節目「雅琴看世界」專訪，今（25日）釋出專訪片段，對於被國台辦評論賴蕭配是獨上加獨，蕭美琴表示，有關制裁這件事情，這個名單上不是只有她，全世界很多捍衛民主自由人權的好朋友們也都在名單上面，被制裁也不影響到持續做該做的事情。

蕭美琴表示，重點是以我們現在的處境，要持續的來捍衛台海的和平，是需要有可以溝通跟對話的機會，這點應該要持一個開放的態度。蕭補充，蔡英文也在國慶演說提到，雙方都有責任、不能改變現狀，雖然現狀未必是各自最滿意的狀態，我們有我們的委屈、對方有對方的不滿，但這是現在台海兩岸的最大公約數，衝突、戰爭都不是人民所樂見。

蕭美琴指出，在野黨不斷用戰爭恐嚇自己人民，但不管2024、2028甚至未來的選戰也好，台灣人都是愛好和平的，戰爭永遠都不會在選票上面、也永遠不會是一個選項，任何想要勝選的候選人都需要負責任看待這件事，團隊也慎重看待，尋求國際更大支持的力量讓台海的和平穩定能持續下去。

