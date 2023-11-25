神隱整日引關注　柯文哲晚間發聲：堅定走下去不怕沒錢沒資源

▲民眾黨總統參選人柯文哲與副手吳欣盈前往中選會進行正副總統候選人登記。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

爭執數月餘的藍白合最終以失敗分手告終，24日民眾黨總統參選人柯文哲攜副手新光公主吳欣盈前往中選會正式登記參選。但在「柯盈配」成形後的第一天，柯文哲25日沒有安排公開行程，引發各界討論，他晚間在臉書表示，藍白雖然在總統層面不能合，但所幸他仍與郭董取得共識，「我會堅定地走下去，面對未來的諸多挑戰，很多人用沒錢沒資源唱衰我們，但我一點也不害怕」。

柯文哲說，正式登記參選後第一天，沒有安排公開行程。這段時間因為在野整合的問題，不只是他自己、他的團隊，所有關心政局的台灣民眾，都需要一點時間消化。

柯文哲說，今天東北季風報到了，天氣是冷了一點，但天空非常晴朗。整合之所以破局，可以歸咎於雙方從一開始就有認知差異，「我可以適度退讓，唯一的堅持是在野一定要贏，所以一定要是最強組合」。

「我們一定要預想到未來選戰短兵相接，民進黨必定會無所不用其極的攻擊。」柯文哲表示，無論是政策、辯論、議題主導，總統參選人首當其衝，但國民黨想的是反正藍白合就會贏，可以高枕無憂，所以為了政黨最大利益，想方設法當正的，沒有第二選項。

柯文哲指出，經過11月17日三位專家會議討論後，民調清清楚楚「柯侯配」明顯強過「侯柯配」組合，甚至有的民調，侯柯配組合只能險勝賴蕭。專家會議一路開到凌晨，國民黨代表堅持他所承諾的「讓統計誤差值」等於正負3%相加，極大要讓到6%（或所謂的5.96%），「這是曲解我的原意，也無法反應真實民意，因為在真正的總統大選時，賴清德連0.001%都不會讓」。

「民眾黨願意接受整合，但還是要尊重科學、回應民意，不能只是用傳統的分配、用喬的。」柯文哲表示，兩黨總統合作的列車暫時分開，但終點沒有變，2024政黨輪替要有人完成。

柯文哲說，他的副手吳欣盈是現任的立法委員，她認真獨立有衝勁、充份具備國際觀。在立法院短短一年已經展現她的能力，擔任立委期間她一天當作三天用，挺著孕肚準時簽到質詢及主持公聽會。

吳欣盈也積極投身國際事務，訪美期間展現大將之風，今年更出席美台國防論壇及歐洲議會國貿委員會（INTA）的「加強與台灣投資及貿易關係」公聽會，成為台灣首位出席歐洲議會公聽會且擔任主講人的立法委員，為台灣爭取權益。

柯文哲說，吳欣盈過去長期投入慈善工作，2005年她不顧家人反對遠赴南非，關注愛滋遺孤議題，過去的她主持慈善基金會，肩負公共利益及弱勢權益極大化的使命，未來她也堅定地要用自己的每一分影響力，替台灣開路。

柯文哲表示，台灣的前途應該由人民決定，過去花了很長的時間、很大的力氣做在野整合。四腳督絕對打不贏，所以不只與國民黨、朱主席、侯參選人溝通、也積極與郭台銘創辦人對話，希望團結一切力量；如今藍白雖然總統層面不能合，但所幸仍與郭董取得共識，「他為了台灣的未來，願意退讓，我則會堅定地走下去，面對未來的諸多挑戰，很多人用沒錢沒資源唱衰我們，但我一點也不害怕」。

柯文哲強調，因為人民的力量將深化新一波民主改革，因為這場戰爭，不是只有柯文哲一個人在打，相信更多志同道合的夥伴，會開始集結，堅持選「哲」，「盈」向勝利的終點。