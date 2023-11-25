柯文哲沒公開行程　他：史無前例怪現象！恐成「家裡蹲」候選人

▲台灣民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

藍白在君悅飯店上演分手戲碼後，國民黨25日祭出黨紀，宣布區域立委候選人不可邀民眾黨總統候選人柯文哲站台；而柯文哲在與「新光公主」吳欣盈赴中選會登記參選後的第一個周末，也罕見沒有任何公開行程。對此，媒體人張禹宣直言，「這絕對是史無前例的怪現象，也絕非一個政黨總統候選人浩浩蕩蕩登記隔天該有的光景，柯文哲恐怕是史上第一個家裡蹲型總統候選人，不是因為柯不想出門，而是根本沒地方去，無處可去也沒錢出去。」

張禹宣25日在臉書發文表示，總統登記參選後的第一個周末，通常是敲鑼打鼓的關鍵時刻，因為攸關一組候選人的起手式以及氣勢，今年卻出現了一個怪現象。侯友宜今天一共有六個公開行程，不是造勢就是站台，幾乎都是來自地方立委候選人的總部成立邀請，並非自己主辦；反觀柯文哲，卻在登記後的隔日，完全沒有公開行程，唯一遭到捕捉的只有一場醫界研討會，這絕對是史無前例的怪現象，也絕非一個政黨總統候選人浩浩蕩蕩登記隔天該有的光景。

張禹宣分析，這並非柯文哲不想出門，而是沒有地方可以去。他提及，過去民眾黨為了正副之爭，將國民黨的立委席次與縣市首長視如糞土，採取只重視民調與空氣票的話術，如今還是得面對現實，民眾黨根本沒有幾席立委，也沒有幾個場子可去，而這只是開始。

「事實上，柯文哲想不想出門？當然想。」張禹宣強調，原先11月15日的藍白合後，國民黨地方的小雞為之振奮，早就廣發邀請函給柯文哲，希望柯能夠站台出席，但當時卻是「求之不得」，都沒有得到柯文哲的答覆。一直到藍白破局後，國民黨中央下了禁止站台令，柯文哲才突然開始回覆與答應出席，此時的國民黨的小雞，卻是避之唯恐不及，轉折的變化其實很簡單，「侯柯配」柯文哲當然興致缺缺，自己獨立參選、站台是挖牆腳，當然能蹭就多蹭幾場。

不過，張禹宣也說，接下來的情況只會更加嚴峻，更攸關糧草的問題，國民黨的活動場，多數可以由地方的69區立委負責籌辦，總統候選人只要到場即可，糧草的問題等同是全數均分。但反觀柯文哲一人政黨的特性，排除掉柯文哲的招牌地方上的候選人，經費根本捉襟見肘，等同於所有的活動、糧草，都必須由個人承擔處理。

張禹宣表示，一般俗稱說家裡蹲，是因為社恐或者宅宅不想出門，柯文哲恐怕是史上第一個，沒有先例的家裡蹲型總統候選人，不是因為柯不想出門，而是根本沒地方去，無處可去也沒錢出去。