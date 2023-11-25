▲一票人為《蘑菇》劇組打抱不平。（圖／翻攝自Facebook／動見体 M.O.V.E. Theatre）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人賴佩霞因搭配鴻海創辦人郭台銘投入2024總統連署，放棄美國國籍，也辭演舞台劇《蘑菇》。如今兩人決定不選了，雖有不少網友支持並留言鼓勵，但也有一票網友替《蘑菇》打抱不平，直呼「請記得給舞台劇《蘑菇》劇組該有的補償」、「背棄了要去看你舞台劇的人」。

賴佩霞昨（24）日發文表示，她和郭台銘不會出現在選票上了，雖是艱難的決定，但也是「此刻所能做的最好決定」。她說，他們在這一路上並沒有背棄理念，「過程中，我們沒有傷害任何人」，起初參選，為的就是讓台灣更團結、讓人民過上更好的生活，所以他們每一步都在努力整合一切可以整合的力量。

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賴佩霞也說，整合破局令他們難過，但參與政治不是為了一個人、一個黨、一次選舉，「是為了我們共同摯愛的家園」，感謝大家的支持、陪伴和鼓勵，「我們將會繼續守護這片，你我都深愛的土地中華民國」。

貼文曝光後，不少支持者都留言表示，「沒有背棄理念、沒有傷害任何人，愛台灣土地上的每一個人，謝謝你」、「你是贏家，可以同郭董一個高度與雅量」、「謝謝你們的努力，真的很佩服」、「你們二位是最無私的」、「很不捨，但我了解您與郭董為何要退的用心，感謝您這段時間的付出」。

不過貼文底下，也有一票網友忍不住直喊，「你沒有傷害劇團的全體工作人員嗎？ 說得真好聽、輕巧」、「裡面沒有背棄，不過劇團倒是被背棄了」、「被迫停演的劇團真衰小」、「舞台劇真的好衰，其他演員真的好無辜」、「既然不想選了，想想《蘑菇》劇團的工作人員好嗎」。

▲吳濬彥認為，「一開始就有人受傷了」。（圖／翻攝自Facebook／吳濬彥 Wu Jun Yen）

前民進黨青年部主任吳濬彥也在臉書粉專上發文表示，很多人覺得郭台銘退選，最可憐、被犧牲的是放棄美國籍的賴佩霞嗎？其實最慘的是為舞台劇《蘑菇》努力的成員。他也在留言處貼出賴佩霞的貼文截圖，將「過程中，我們沒有傷害任何人」畫紅線並表示，「怎麼會人受傷呢？一開始就有人受傷了」。

回顧此事，賴佩霞9月因成為郭台銘副手辭演舞台劇《蘑菇》，台北表演藝術中心對此公告，因賴佩霞為核心演員，難找到替代人選，故取消本檔演出並開放全額退票。事後《蘑菇》編劇馮勃棣發文感嘆，「畢竟北藝球劇場的椅子這麼爛，總統府的肯定好坐得多」，他感謝也不捨劇團及演員，不過自己還是很喜歡賴佩霞這個人，之前聊天受益良多。

另名主演徐鈞浩當時則透過經紀人告訴《ETtoday星光雲》，「雖然覺得很可惜，但都尊重大家的決定」。郭辦發言人黃士修9月16日也坦言，在9月14日宣布前，賴佩霞不能有任何動作、不能有任何動作，所以對造成困擾的朋友很抱歉，賴佩霞私下也有向大家道歉。

針對外界批評，賴佩霞9月21日也在羅友志主持的廣播節目《友話直說》上表示，她很希望這部好劇能被看見，但站在抉擇路口，「當我做了這樣的選擇，我為的是2300萬的人民」。賴佩霞也說，她為取消演出感到自責，「但是這齣續持續中啊，不是就這樣結束，而且我相信再出現時，一定會是一齣非常好的戲」，只是這齣戲的走向會由劇團決定，她能做的就只有盡力配合。如今因「郭賴」退選而受到網友批評，賴佩霞目前尚未回應。