不辭中廣董事長惹議　趙少康連環轟：賴清德真的怕我

▲侯友宜、趙少康出席呂玉玲造勢 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／桃園報導

國民黨正式確定由侯友宜、趙少康組「侯康配」參選2024總統大選，民進黨總統參選人賴清德昨日表示，趙少康是否辭職中廣董事長職務，這牽涉政治與媒體分際問題，「我倒想知道侯友宜的看法如何？」對此，趙反嗆，一切都依法，請賴清德去問NCC他需不需要辭職，但可以感受到「賴清德真的怕我」。

對於趙少康目前未辭職中廣董事長一事，賴清德說，這個問題非常嚴肅，不僅僅牽涉到法律問題，也牽涉到政治跟媒體的份際的問題。如果趙少康沒有辦法自我要求，那他倒想知道侯友宜的看法如何，希望侯友宜能夠跟社會大眾清楚說明。

對此，趙少康說，中廣董事長不是什麼偉大的職位，一切依法，廣電法規定的很清楚，如果是黨職、公職，那就要辭職，但是他是候選人，另外他節目都停了，中廣也是請假，已經超過法律了，廣電法沒要他請假，他已經超越法律了。

話鋒一轉，趙少康嗆，談法律的話，民進黨不依法行政嗎？賴清德不依法行政嗎？賴清德莫名其妙，為什麼要為問侯友宜，賴清德去問NCC啊，NCC不是民進黨管的嗎？「請賴清德去問NCC我需不需要辭職？」如果NCC覺得他要辭職，請NCC出來說為什麼？

趙少康說，事實上已經有媒體問過NCC了，他們說「不必」，而且他已經不干涉中廣業務，也不主持節目，賴清德還說政媒雙棲，「開什麼玩笑」，民進黨政府經費都補助給綠色媒體耶，這不是政媒雙棲，這是政媒串通、政媒勾結，民進黨還好意思講，「賴清德不檢討這些，還好意思檢討我」。

趙少康表示，「但也可以看到賴清德真的怕我，事實上這幾天的民調已經可以看到，我們民調已經往上爬，我們已經超越他了」，賴清德在怕，「清德兄，不要怕啦！真的不要怕啦！」。

