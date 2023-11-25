凌濤公開藍白郭會談內幕　「知道是鴻門宴且極為凶險」

記者黃翊婷／綜合報導

藍白郭三方協商不歡而散，國民黨智庫副執行長凌濤24日公開協商當天的情況，直言大家都很氣，「我們在判斷的過程中，知道君悅根本就是一場鴻門宴，而且極為凶險」，準時抵達會場卻乾等了25分鐘，前總統馬英九、黨主席朱立倫甚至被郭台銘暗指為「不速之客」，柯幕僚還在現場「指示」黃士修等一下要怎麼做，「背信毀約公開設局，你根本是對不起中華民國。」

▲凌濤控訴三方會談根本是一場「鴻門宴」。圖片由左至右依序為柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

凌濤24日在政論節目《新聞面對面》中公開23日三方會談的過程，他表示，當天現場那個憤怒、羞辱感已經堆疊到最高，形同火山爆發前夕，因為大家很氣，都已經讓到這個程度了，早上郭、柯傳簡訊給侯友宜說要見面，侯就取消所有行程並前往馬英九辦公室，「為什麼要回到馬辦？因為就是回到藍白二會的6點共識，那是在馬英九的見證之下，如果今天不在馬辦進行這個持續的對談，代表說你根本就沒有誠意談。」

凌濤坦言，沒有誠意談也沒關係，但他們已經在君悅設局，「我們能不去嗎？我們在判斷的過程中，知道君悅根本就是一場鴻門宴，而且極為凶險」，因為主場不是國民黨，柯文哲卻可以透過郭台銘安排，現場主持、球證、裁判都是他們的人，去就是等著被弄而已，一到現場果然發現真的已經完全被掌控。

更讓凌濤覺得無法接受的是，侯友宜、朱立倫、馬英九準時在下午4點半到場，郭台銘跟柯文哲卻在25樓的小房間裡面待了25分鐘，讓他們在現場乾等，「下來有這麼難需要花25分鐘嗎？所以我才忍不住拿麥克風，我說我們已經等了25分鐘，真的是羞辱到極致。」

▲馬英九陪同侯友宜步入會場。（資料照／記者李毓康攝）

接著凌濤話鋒一轉，直指郭台銘暗諷馬英九、朱立倫是「兩位重量級的不速之客」，但馬只是來見證的，也沒講話，竟然就被說是不速之客；此外，黃珊珊在會談過程中4次與柯文哲講悄悄話、遞紙條，柯辦幕僚還跟黃士修說等一下要怎樣，一直在竊竊私語、指示郭羞辱國民黨。

最後，凌濤表示，6點共識藍白二會原本要成，柯文哲卻在馬英九面前毀約，「郭台銘當一個主人，這麼不大器，房間那麼大容不下5個人，然後現場還說租約只到7點，6點半要趕人，所以只能草草散會，又在馬英九面前公開設局，背信毀約公開設局，你根本是對不起中華民國。」

不過，在三方會談不歡而散之後，郭台銘已宣布退出2024總統大選，並在聲明中特別強調「一定要贏」。柯文哲也在第一時間留言，「感謝郭董，我們一定會贏」，郭則立即為柯的留言按下愛心符號，背後意思耐人尋味。