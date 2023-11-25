君悅2538號房一晚要價近18萬　郭辦：飯店提供優惠「遠低牌價」

▲柯文哲（左起）、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫23日的「君悅會談」。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統參選人侯友宜、柯文哲、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘23日在君悅飯店商討「藍白郭」合作，不歡而散，「主人家」郭台銘預定的2538號房沒派上用場。君悅透露該號房型一晚牌價是17萬6800元，但郭辦表示，當天共承租5間套房、宴會廳，以及相關餐飲費用，君悅提供專案優惠價，並非1晚近18萬元。

郭台銘23日安排君悅2538號房要跟柯文哲、侯友宜協商藍白郭合作，不過最後侯與馬英九跟朱立倫一同赴約，讓郭大為不滿；郭說自己在2538號房只準備3個位子，並直言馬朱是重量級不速之客。侯馬朱堅持公開透明，不到2538號房，最終三方陣營在媒體直播面前針鋒相對，不歡而散。

這段逾1個半小時的會談意外讓君悅飯店2538號房受到熱烈討論，旅遊部落客高睿騰在臉書PO出14張該房間的「內部照」，只見空間相當寬敞，除了有客廳、廚房、會議室外，甚至還有獨立鋼琴區，整體裝潢相當豪華。而《東森新媒體ETtoday》致電詢問君悅，得知2538號房型一晚牌價是17萬6800元，但有時因所使用的服務費用不同、租借時間不同，價格而有所不同。

不過郭辦澄清，當天會談共承租5間套房、宴會廳，以及相關餐飲費用，君悅提供專案優惠價，並非媒體報導的價格，特此澄清。據了解，當時預定的2538號房價遠低於牌價。