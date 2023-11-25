母女熟睡中遭「眼鏡王蛇」咬死　岳父一聽卻秒告女婿

▲印度母女熟睡中遭眼鏡王蛇咬死，警方一查竟是丈夫放的蛇。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

印度奧里薩邦（Odisha）日前發生一起詭異命案，一名23歲婦人與2歲女兒被發生陳屍在家中房間，警方趕到後發現2人身上有毒蛇咬過的痕跡，原本推測是毒蛇爬進房間內意外咬死人，不料死者爸爸知情後堅稱女婿才是真兇，結果警方深入追查後發現，毒蛇竟真的是女婿放的。

根據《The Economic Times》報導，事件發生在10月7日，23歲婦人巴桑蒂（Basanti Patra）與2歲女兒被發現陳屍在奧里薩邦甘賈姆縣（Ganjam）住家臥室，警方發現2人身上有毒蛇咬過的痕跡，原本認為是單純的毒蛇咬死人意外，不料巴桑蒂的爸爸知情後，堅稱是25歲女婿甘尼希（Ganesh Patra）殺人。

警方收到消息後開始調查，發現甘尼希9月時曾聯繫多名弄蛇人，表示希望買下一條毒蛇，另外在詢問蛇類專家後，專家也針對事件提出質疑，像是2人被蛇咬後，繼續待在房間內「非常不正常」，因為被毒蛇咬傷後不會立刻死亡，被咬傷後鄰居沒有聽見任何尖叫聲、求助聲也很詭異。

警方調查一個多月後，終於收集到關鍵證據，前往逮捕甘尼希。甘尼希落網後坦承殺害妻女，供稱他跟妻子感情不佳，又希望獨吞80萬印度盧比（約新台幣30萬元）政府賠償金，才會買下一條眼鏡王蛇，趁妻女睡覺時放蛇咬人。印度警方目前正在確認事件詳細過程，調查是否有其他人參與殺人。