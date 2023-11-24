藍白合破局燒到高雄！藍議員壓線登記參選立委　學霸女刺客傻眼

▲國民黨高雄市議員林義迪以無黨籍身分登記參選立委。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄藍白合也破局！高雄市立委第一選區（大旗美區）立委選戰，民眾黨提名的學霸女刺客曾尹儷參選，是民眾黨在濁水溪以南唯一提名的立委參選人。國民黨先前遲遲未提名，被外界解讀為要禮讓民眾黨，不料，國民黨高市議員林義迪在今（24）日傍晚4點58分，最後一刻前往高市選委會，以無黨籍身分登記參選。

林義迪今天趕在最後一刻壓線赴高市選委會登記參選，被視為高雄第一選區藍白合破局。他指出，身為總統候選人應該講話算話，但柯文哲一變再變，他看不下去，國民黨一個百年老店，被一個5年的民眾黨搞成這樣，大家都很氣憤，所以他才會決定出來參選。

▲高雄市第一選區（大旗美地區）登記參選名單。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於為何用無黨身分參選，林義迪表示，因為決定參選時間緊迫，要拿到政黨推薦書有困難，所以這次以無黨籍來登記參選。

根據高市選委會公布資訊，第一選區（大旗美地區）有民進黨邱議瑩、民眾黨曾尹儷、人民最大黨劉承智登記，連同無黨籍林義迪，共有4人登記參選。

▲民眾黨高雄市立委候選人曾尹儷 。（圖／記者賴文萱攝）

事實上，曾尹儷在國民黨立委候選人聯合登記時，也主動前往同台釋出善意，她當時表示，期待也相信國民黨不會讓第一選區未戰就先輸，只要三腳督，就馬上宣布現任會順利連任，呼籲讓她代表爭取串連基層民意民心，將支持選票極大化。不料，最後一刻仍遭突襲，讓她相當震驚。