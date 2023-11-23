小夫妻靠自己買房「婆婆想來住」　過來人曝悲慘經歷勸：一定後悔

▲小夫妻終於買房「單身婆婆秒想搬來」，讓她超苦惱。（圖／翻攝自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

夫妻結婚後大多希望擁有一間甜蜜小窩，一名女網友近日發文求助，她與老公結婚後存了好久的錢，最近好不容易買下自己的房子，不料已經離婚的婆婆卻想搬進來，但如果真的跟婆婆一起住，感覺就失去買房的意義了，煩惱究竟要不要鬆口答應，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，她跟老公結婚前說好，婚後暫時在外面租房，之後存夠錢再買房，然而在他們婚後不久，婆婆跟公公離婚了，搬到已婚大姑那邊，此時他們好不容易才存夠錢，終於買下屬於自己的房子，不料婆婆知情後卻表示想來住，讓她非常傻眼。

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原PO表示，她真的一點都不想答應，雖然現在還沒住一起，只要一想到有可能未來會一起住，她的心情就不是很好，很怕之後會有很多婆媳問題，沒有隱私跟自由，且如果真的跟婆婆一起住，感覺就失去買房的意義了，不過目前老公好像開不了口，也找不到理由說不給住，讓她非常苦惱，究竟答應還是拒絕。

▲網友分享自身經驗，勸原PO不要同意。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「希望你以後也不會要求跟孩子一起住，沒離婚比另一半先走，或是一個人孤單終老」、「男生真的很可憐，媽媽喊不孝情勒，老婆喊離婚情勒，明明你們兩人吵架，卻把問題丟給老公」、「事情很清楚了啊，妳老公沒有不想跟媽媽住，只有你無法接受，就看房子登記誰的名字，就由誰來決定」。

不過多數人都建議原PO不要同意，有人說，「保有距離的美感是最好的，踩住底線」、「和婆婆一起住不如繼續租屋，老公要硬來，就把你媽也弄來」、「直接說不要呀，可以讓先生跟大姑一起出錢租套房給婆婆住，畢竟買房的錢是你們2人出的，長輩又沒幫忙」。

也有過來人分享親身經歷，「跟妳分享一下我的經歷，我是買房後才結婚，當初看先生的媽媽喪偶一個人住很可憐，也覺得她人不錯所以接她來住。結果家事一律不做，什麼錢都不出，還到處跟人說她的閒話，最後讓婆婆搬走，還要找讓她不掉面子的理由，而我們變成趕走可憐單親媽媽的千古罪人，千萬不要那麼傻」。