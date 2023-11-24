柯文哲衝臉書致謝：我們一定會贏！　郭台銘秒回「1符號」

記者邱晟軒／綜合報導

總統、副總統登記參選截止日到今天（24日）17時30分止，以逾90萬公民連署獲得參選總統資格的鴻海創辦人郭台銘，今日下午2時在臉書發布重大訊息，宣布退出2024總統大選，他特別強調，「完成政權輪替，改變台灣。一定要贏，好嗎？」。隨後，柯文哲第一時間留言「感謝郭董，我們一定會贏」，郭台銘也立即為柯文哲的留言按下愛心符號，耐人尋味。

▲藍白合宣告破局，郭台銘與賴佩霞宣布退選。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘今天下午發布退選聲明表示，在世界的商業戰場上，他從來不曾低頭；在疼惜台灣人民這個關卡上，始終放不下。

郭台銘強調，如果沒有人願意彎腰，對期待政權輪替的台灣人來說，情何以堪，成大事者不計毀譽，他或許可以被人遺忘，但為中華民國的未來，選擇成全，已是能夠奉獻給故鄉全部的愛。

郭台銘表示，「人退，志不退；STOP，RESET，RESTART。一定要贏！好嗎？完成政權輪替，改變台灣。天佑中華民國」。

▲柯文哲臉書留言致謝郭董：我們一定會贏。郭台銘秒回愛心。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭台銘退選聲明曝光後，柯文哲火速在聲明下方留言，「感謝郭董，我們一定會贏」。值得注意的是，郭台銘也立即為柯文哲的留言留下愛心符號。