郭台銘退選！賴佩霞「放棄美國國籍」超虧　網搖頭：根本賺爛

記者施怡妏/綜合報導

以逾90萬公民連署獲得參選總統資格的鴻海創辦人郭台銘,今(24)日發表退選宣言,「人退,志不退」。副手搭檔賴佩霞也表示,美好的一段路已經一起努力走過。有網友表示,賴佩霞超慘,接下副手的位置,因為法規必須放棄美國國籍,結果現在郭台銘不選了,貼文掀起熱論。

▲網友認為賴佩霞超虧。(圖/記者李毓康攝)



有網友在PTT發文,「賴佩霞是不是血虧」,突然被抓來當副手,然後因為法規,必須放棄美國國籍,結果郭台銘現在宣布不選了,「放棄爸爸國國籍是不是超虧啊」。

貼文一出,網友卻認為,其實並沒有虧,「郭董又不會虧欠她,傻傻的」、「跟隨郭董不會血虧,隨便給一席董事就海賺」、「劇團以後有大老闆撐腰也不算虧吧」、「你確定她有虧?郭爸爸的鈔能力不是素的好嗎?選不了總統還是能做很多事」、「安啦,郭爸不會虧待她」、「賣了一個面子給郭董,你覺得真的虧嗎」、「有郭董當靠山,她還需要擔心什麼?」

另外,許多網友擔心賴佩霞的美國國籍,「你是不是看不起郭爸爸,美國籍有很難弄嗎」、「有郭爸爸在到底擔心什麼」、「郭董應該是不會虧待她」、「根本沒差,她依親就好了」、「鈔能力要弄回美國籍也是小菜一碟」、「賴的親人有美國國籍就好了,之後依親」、「她家人是美國籍,要恢復很容易的」。

▲郭台銘、賴佩霞宣布退出2024總統大選。(圖/翻攝自Facebook/郭台銘)

賴佩霞於10月19日宣布,已取得來自美國國務院核發的「喪失美國國籍證書(Certificate of loss of Nationality of the United States )」。據了解,賴佩霞的生父、繼父都是美國籍,賴佩霞之後想再取得美國國籍,依據一般申請美國國籍的流程進行即可。

郭台銘24日下午宣布退選後,有媒體詢問,賴佩霞的美國護照已經確認失去了嗎?是否可拿回?在美的稅務紀錄有被美國國稅局查完了嗎?

對此,賴佩霞辦公室發言人黃怡文回應,「美國護照已經失效,我們(包括賴佩霞)沒有重新申請的規劃。稅務為私人問題,辦公室不便回應」。