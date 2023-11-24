郭台銘退選！賴佩霞「放棄美國國籍」超虧　網搖頭：根本賺爛

記者施怡妏／綜合報導

以逾90萬公民連署獲得參選總統資格的鴻海創辦人郭台銘，今（24）日發表退選宣言，「人退，志不退」。副手搭檔賴佩霞也表示，美好的一段路已經一起努力走過。有網友表示，賴佩霞超慘，接下副手的位置，因為法規必須放棄美國國籍，結果現在郭台銘不選了，貼文掀起熱論。

▲網友認為賴佩霞超虧。（圖／記者李毓康攝）



有網友在PTT發文，「賴佩霞是不是血虧」，突然被抓來當副手，然後因為法規，必須放棄美國國籍，結果郭台銘現在宣布不選了，「放棄爸爸國國籍是不是超虧啊」。

貼文一出，網友卻認為，其實並沒有虧，「郭董又不會虧欠她，傻傻的」、「跟隨郭董不會血虧，隨便給一席董事就海賺」、「劇團以後有大老闆撐腰也不算虧吧」、「你確定她有虧？郭爸爸的鈔能力不是素的好嗎？選不了總統還是能做很多事」、「安啦，郭爸不會虧待她」、「賣了一個面子給郭董，你覺得真的虧嗎」、「有郭董當靠山，她還需要擔心什麼？」

另外，許多網友擔心賴佩霞的美國國籍，「你是不是看不起郭爸爸，美國籍有很難弄嗎」、「有郭爸爸在到底擔心什麼」、「郭董應該是不會虧待她」、「根本沒差，她依親就好了」、「鈔能力要弄回美國籍也是小菜一碟」、「賴的親人有美國國籍就好了，之後依親」、「她家人是美國籍，要恢復很容易的」。

▲郭台銘、賴佩霞宣布退出2024總統大選。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

賴佩霞於10月19日宣布，已取得來自美國國務院核發的「喪失美國國籍證書（Certificate of loss of Nationality of the United States ）」。據了解，賴佩霞的生父、繼父都是美國籍，賴佩霞之後想再取得美國國籍，依據一般申請美國國籍的流程進行即可。

郭台銘24日下午宣布退選後，有媒體詢問，賴佩霞的美國護照已經確認失去了嗎？是否可拿回？在美的稅務紀錄有被美國國稅局查完了嗎?

對此，賴佩霞辦公室發言人黃怡文回應，「美國護照已經失效，我們（包括賴佩霞）沒有重新申請的規劃。稅務為私人問題，辦公室不便回應」。