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日AV女優搭電車遇狼！衣服沾「不明精液」　行李被撬開失竊

▲▼日AV女優搭電車遇狼！行李被撬開　衣服沾滿「不明體液」。（圖／取自七嶋舞IG）

▲七嶋舞搭乘電車行李遭竊，甚至還有衣物沾上精液。（圖／取自七嶋舞，下同）

記者王佩翊／編譯

日本AV女優七嶋舞23日透露，自己在北海道搭乘特快列車時，將行李箱放在車廂前後的置物空間，但下車時卻發現行李莫名變輕，因此連忙確認，沒想到自己的飾品、化妝品、內衣褲以及衣物竟然被偷，而她再度確認後，還發現其他沒被偷走的衣服上竟然留有不明男子的精液，讓她氣得報警。

根據JCAST報導，23歲AV女優七嶋舞21日前往北海道參加活動，當時她搭乘中午12時出發的特快列車從札幌前往旭川，上車後便把行李箱放在車廂前後的大型行李置物空間，然而當她下車前拿取行李時，卻突然發現行李箱的重量有點奇怪，因此下車後馬上到廁所進行確認。

▲▼日AV女優搭電車遇狼！行李被撬開　衣服沾滿「不明體液」。（圖／取自七嶋舞IG）

▲▼日AV女優搭電車遇狼！行李被撬開　衣服沾滿「不明體液」。（圖／取自七嶋舞IG）

令她震驚的是，行李箱內的美顏儀器、飾品、化妝包、鞋子以及外套竟然全部遭竊。經過確認，她的內衣、名牌手錶、項鍊、手鐲也全部被拿走。她在社群平台X無奈表示，「都怪我沒有上鎖。」

不僅如此，她還發現自己的衣物上沾有疑似嫌犯的精液。目前相關證據都已經交給北海道警方，警察接獲通報後也隨即展開調查。

七嶋舞直言，列車上跟車站都有監視器，且現在衣物上還留有犯人的DNA，她相信抓到犯人只是時間問題。不過因為她相信這個犯人一定是累犯，為了防止再有人受害，因此主動公開此次被害經驗，希望網友可以小心防範。

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