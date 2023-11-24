毒販以車為家流竄台中　車上搜出衣服、牙刷...還有保健奶粉

▲顏男以黑色轎車為家，居無定所四處流浪，車上載有牙刷、刮鬍刀等各式生活用品。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市刑大偵八隊偵辦毒品案，發現1名顏姓男子長期以車為家，載運毒品之餘也在台中四處流浪，累了就停在路旁或停車場內，待有買家聯絡買毒，顏就以包裹形式將毒品寄送買家。警方蒐證完備後，近日持拘票將他逮捕，在車內發現各式毒品及日常用品，偵訊後依毒品罪嫌將顏男移送，檢察官調查後也將顏起訴。

台中市刑大偵八隊今年7月間接獲情資，顏男（38歲）販賣各種毒品，與買家談妥毒品數量及價格後，要求買家以匯款方式付費，收到款項後再用包裹寄給買家。

警方展開跟監，發現顏男居無定所，先是在嘉義地區販毒，7月後轉在台中販毒，以開車方式在台中各地亂竄，疲累時就停在路邊或停車場內休息，幾乎以車為家，時間長達4、5個月。

警方調查，顏男是南部人，來台中從事販毒，不與購毒者直接面交，使用寄送包裹方式交易，以每公克安非他命約3000元及每包毒咖啡600元販售牟利。

▲▼顏男腳斷受傷，警方在車內發現保養腳傷的奶粉。（圖／記者白珈陽翻攝）

蒐集相關犯罪事證後，警方近日持拘票及搜索票將顏男查緝到案，發現他腳掌斷掉包紮紗布，只能杵著拐杖緩慢行走，仍繼續到處販毒；顏男車輛宛如行動住家，放置牙刷、刮鬍刀、衣物等各式日常用品，以及為保養腳傷的保健奶粉，警方從車內查扣二級毒品安非他命16公克、搖頭丸2顆、毒品咖啡包5包（23公克）、電子磅秤及手機2支等贓證物。

▲警方從顏男車內查扣安非他命、毒咖啡包等毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）

全案移送嘉義地檢署偵辦，經法院裁定羈押，近日檢察官偵結，以販賣毒品罪嫌起訴在案，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。