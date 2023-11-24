「備受屈辱喚不回真心」　朱立倫下軍令：全黨動員力挺侯友宜

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（24）日上發出全黨動員令，表示國民黨秉持誠心、耐心、同理心，堅守誠信到最後一刻，但國民黨總統參選人侯友宜與朱立倫卻備受屈辱，喚不回真心，得不到真正的合作，在此最後關鍵時刻，全黨必須精誠團結，為了中華民國與台灣人民而奮戰到底，共同支持侯友宜勝選。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者陳家豪攝）

朱立倫指出，國民黨在這一段期間以來，秉持最大的誠心、最多的耐心、同理心，堅定地認為合作不到最後一刻，絕不輕言放棄，侯友宜跟朱立倫備受屈辱，喚不回真心，我們堅守誠信，得不到真正的合作。各位同志，最後關鍵的時刻已經到了，我們只有全黨團結一致、奮戰到底，為臺灣人民、為中華民國打拚。

朱立倫表示，面對中華民國的未來，面對所有臺灣人民最期待的政黨輪替，我們全黨上下一心，我們15位縣市長、所有的立法委員、所有的民意代表、所有的同志，大家必須團結一致，不分彼此、不分你我，精誠團結，我們拚盡所有的力氣，為了中華民國、為了臺灣，我們一定要勝選。

朱立倫強調，此時此刻，作為中國國民黨主席，他正式發出全黨動員令，大家團結一致，全黨支持侯友宜。拚戰到最後一刻，勝利成功一定是國民黨的。