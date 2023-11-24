侯友宜為何公開柯文哲「私人簡訊」？　她曝原因：一槍斃命

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘23日邀國民黨總統參選人侯友宜會談，期間侯友宜徵求柯文哲同意後唸出簡訊，內容提到「郭台銘需要一個理由退選」，引發熱議。媒體人黃智賢分析侯友宜之所以公開簡訊的可能原因。

柯文哲、侯友宜、郭台銘、馬英九、朱立倫昨日下午在君悅飯店進行會談。會談期間，侯友宜徵詢柯文哲同意，公開了柯文哲發給他的簡訊內容。柯文哲事後卻翻臉表示，雖然他同意，但把私人簡訊拿出來念，這種事只有名嘴跟側翼才會做。侯友宜則反駁「你可以不同意啊」，柯文哲怒回「不要打斷我」，場面十分火爆。

黃智賢今天在臉書以「侯友宜為什麼公佈柯簡訊？」為題發文表示，侯友宜昨天大概是忍無可忍，於是公佈柯的簡訊。因為柯文哲太沒有誠信。

依據黃智賢的貼文，事情始於柯文哲23日早上致電給侯友宜，希望進行對話。侯友宜同意，在馬辦進行會談，然而柯文哲卻反悔，要求改到郭台銘的宅邸，後來又轉移到君悅酒店。整個過程中，郭柯還在君悅擺了計時器，顯然是在羞辱侯友宜。

▲▼ 藍白合會談現場，柯文哲、黃珊珊、周榆修。（圖／記者李毓康攝）

黃智賢指出，在記者會上，郭台銘的親信黃士修「居然無理的自封主持人」，宣布進行馬英九、朱立倫、侯友宜皆未同意的密室協商。黃智賢質疑這是否是柯、郭兩人密謀的一環，要求馬英九、朱立倫、侯友宜按照他們設計的流程行事，「真沒見過這種粗魯霸道之人」。

黃智賢批評，郭台銘讓馬英九、朱立倫在大廳等待20分鐘，才下樓來，形容此舉為另一種羞辱。郭台銘在下來後還當眾質疑馬英九和朱立倫為何出現，嘲諷他們是「重量級的不速之客」，這種無下限的羞辱，真是舉世罕見。

▲侯友宜當場唸簡訊，柯文哲暴氣回嗆。（圖／記者李毓康攝）

黃智賢進一步說明，在此背景下，侯友宜選擇公開柯文哲的簡訊，以回應郭台銘對馬英九的挑釁。該簡訊內容不僅證實馬英九是11月15日會談的見證人，還是柯文哲昨天親自邀請的對象。另外，柯文哲的反覆與兩面三刀，從簡訊中對郭台銘的描述，以及會談的目的，更真實呈現，對柯是，一槍斃命。

對於柯文哲罵侯友宜像「側翼名嘴」的言論，黃智賢表示，大部分名嘴的人品都比柯文哲好太多，「不會像他那樣，滿嘴謊話」。她最後也呼籲侯友宜在未來講話時，應該更加清楚乾脆，單刀直入，不要維維諾諾