嫁女發百封電子喜帖！慘「被自動封鎖」　他嘆：酒席損失1.8萬

▲陳先生發百封電子喜帖遭電信業系統誤判為詐騙。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸一名陳先生11月3日因家中寶貝女兒即將出嫁，10月底便開始親自發邀請簡訊給親友們。怎料，因他發出相同內容的簡訊高達數百封，遭電信業者的系統誤判為詐騙簡訊，進而自動封鎖，以致部分親友並未收到簡訊而缺席。陳先生表示，當天酒席損失近4000元（人民幣，下同，約台幣1.8萬元），還被親友數落。

據《觀察者網》的影片報導，陳先生表示，「11月3日是女兒的大喜之日，10月25日我就給親朋好友們發簡訊，邀請大家參加我女兒的婚禮。」從截圖中可見，簡訊清楚寫下國曆及農曆日期，及婚禮地點，也悉心地附上邀約之詞。

▲幾百封簡訊都是陳先生一個一個親自發送的。（圖／翻攝自微博）

陳先生強調，「幾百封簡訊都是我一個一個確認後發的，擔心群發會出問題。」他也解釋為何以簡訊發邀請函，「因朋友同事太多，打電話也不太方便怕麻煩，加上簡訊的方式受邀人就不用再特別拿紙記下來，文字敘述更正式也更方便。」

婚禮當天有很多親友未到場，陳先生對此狀況始料未及，才得知多數人並未收到邀請簡訊，「還有朋友數落我，說女兒結婚這麼重要的事，都不通知他們，是不是看不起他們。」

陳先生向電信業者反映後，客服一開始僅願意退他30元（約台幣134元）的簡訊費，11月21日又表示可以給他500元（約台幣2242元）的通話費。雙方至今仍未達成和解的共識。不少網友看了此事後表示，還是寄紙本喜帖吧，保險多了。