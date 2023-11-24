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社會 社會焦點 保障人權

上班太無聊！男午休公園遛鳥嚇人　「被罵還不跑」警怒罵他8分鐘

記者鄧木卿／台中報導

台中市南屯區保安公園最近出現1名身材壯碩、38歲溜鳥的陳姓男子，陳男在工業區上班趁午休前來，一見落單女子立即脫褲裸露生殖器，即使遭大聲喝斥，仍然淡定，心滿意足的離去，警方埋伏多日，見溜鳥男出現，一擁而上，正義感十足的所長邱量虔訓斥長達8分多鐘，「讓你家人知道、不丟臉嗎」、「露鳥是要吸收日月精華嗎？」罵得陳男龜縮，啞口無言。

▲▼台中驚見男子裸露生殖器，被警方逮捕秒龜縮，員警還怒斥，是要吸收日月精華嗎？（圖／民眾提供，下同）

▲台中驚見男子裸露生殖器，被警方逮捕秒龜縮，員警還怒斥，是要吸收日月精華嗎？（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中驚見男子裸露生殖器，被警方逮捕秒龜縮，員警還怒斥，是要吸收日月精華嗎？（圖／民眾提供，下同）

有民眾在「嶺東大小事」po文提醒民眾，公園內有陌生男子露鳥，她這周已遇過2次，男子會先環顧四周，專挑落單女子，等到進入視線範圍，就脫下褲子，把玩他的鳥，有次最誇張，不顧涼亭內有工人在睡覺，就在她走近距離約10公尺時，他就脫褲，努力的把玩，直到她拿出手機，他才開始穿褲，他和一般溜鳥人不同，很冷靜，即使大聲喝斥，也不會慌張逃走。

▲▼台中驚見男子裸露生殖器，被警方逮捕秒龜縮，員警還怒斥，是要吸收日月精華嗎？（圖／民眾提供，下同）

台中市警四分局春社派出所接獲多名民眾報案，經埋伏多日，果然發現陳男現身，立即一擁而上，陳男看到大批警力上前，嚇得目瞪口呆，連忙解釋因為一時內急，隨意找棵樹小解，並不是刻意裸露。

▲▼台中驚見男子裸露生殖器，被警方逮捕秒龜縮，員警還怒斥，是要吸收日月精華嗎？（圖／民眾提供，下同）

所長邱量虔被這荒唐理由氣得大罵長達8分多鐘，「公園內有廁所，為什麼要在外面找樹便溺？還挑在中午時段人來人往的地方？如果你的媽媽、老婆看到別的男子如此，你作何感想？你的小孩知道後會怎麼看你？」

警方火速逮人，讓網友一片叫好，偵訊後依公然猥褻罪移請台中地檢署偵辦。

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