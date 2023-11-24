在野從「極限拉扯」到開撕　國民黨拚「藍綠對決」固基本盤

▲國民黨總統參選人侯友宜與副手趙少康前往中選會進行正副總統候選人登記 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（24日）是總統大選登記截止日，國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲各自攜副手登記，藍白合正式破局，而鴻海董事長郭台銘下午也發出退選聲明，2024大選成為藍綠白「三腳督」選戰。經歷大半年，回顧藍白破局似乎早已有跡可循，從「黃金幕僚會前會」協商未果便已看出整合的困難，到「馬柯侯朱」政黨協商雖取得6點共識，最後卻因民調誤差認知差異，致藍白合生變。接下來藍白陣營隔空交火，還互找戰犯，昨天「柯郭侯馬朱」於媒體面前公開不歡而散，等於宣告藍白合破局；藍營人士坦言，藍白既然無法好聚好散，接下來只能邊緣化柯，將選戰主軸拉回到藍綠對決，國民黨就有高機率贏得勝選。

2024總統大選非綠陣營花了大半年聚焦藍白合，從9月29日柯文哲喊出「比民調、輸的退選」，其實柯就是想凸顯自己民調高侯一等，且也是看準侯營不敢「比民調」。藍營緊咬全民調無法公允衡量藍營陸戰實力，且侯友宜是獲正式提名的總統候選人，因此10月14日雙方幕僚召開「黃金會前會」，藍營提出「開放式民主初選」當作對案，當晚並在新北舉辦5萬人大造勢，無非是向柯陣營傳達訊息：在野整合方程式絕對不能忽略藍營的陸戰優勢。

未料，柯陣營仍堅持「全民調」，甚至公開嗆聲「一半的砒霜還是砒霜」、「讓侯友宜選也選不贏！」而這些言詞背後所代表的，正是柯對藍營陸戰實力的蔑視，藍白DNA的不同，至此清晰可見。「黃金會前會」告吹後，改由「藍白政黨協商」接力，但當黨主席朱立倫提出較能體現藍營陸戰實力的「日德2模式」時，柯文哲當下雖表示青睞「日本模式」，可隔天立即翻臉，並公開批朱「把恁爸當肖ㄟ」。此話一出，連向來是主和派的朱系子弟兵都受不了，雙方火藥味越來越濃，同時也讓人看到柯「說翻臉就翻臉」的行為模式。

然而，前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜卻還是相繼呼應柯文哲的「全民調」，進而促成「二次藍白政黨協商」，並在馬的見證下，藍白雙方於11月15日簽下6點協議，以「全民調積點制」且「統計誤差內算侯柯配1點」進行整合。但結果並不令人意外，柯文哲於11月18日再次「說翻臉就翻臉」，並痛批「要民眾黨讓3％還不夠，居然還要讓6％」。隔天柯就向支持者承諾：「會以民眾黨總統候選人身份拼戰到底！」至此藍白要合變得比登天還難。

當晚，侯友宜無奈回應，「會永遠做自己、走自己的路」，隨後聯繫中廣董事長趙少康，邀他擔任副手。而先前力主藍白合的趙，則是建議侯整合到最後一刻，侯為此召開臨時記者會，呼籲重審9份民調，當晚也打電話給鴻海創辦人郭台銘，請郭以「大哥」身份勸柯文哲重審9份民調。未料，郭卻公開通話紀錄，批侯「反悔」藍白郭會談，還在君悅飯店擺下「鴻門宴」；事已至此，侯也只能把想說的話都一吐為快，最終在媒體面前公開不歡而散。

回顧整段過程，國民黨與民眾黨本即存有許多歧見，彼此DNA迥然不同；更重要的是，柯文哲「說翻臉就翻臉」的行為模式，使得藍白破局似乎早已有跡可循。藍營人士坦言，拖到昨天才公開撕破臉，確實是國民黨失算，但三腳督總統競逐局面成形，藍營的選戰策略也將力拼回歸「藍綠對決」局勢，持續鞏固地方勢力、正面對決民進黨「賴蕭配」的同時，全力邊緣化民眾黨「柯盈配」的選戰討論度。