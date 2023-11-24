　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野從「極限拉扯」到開撕　國民黨拚「藍綠對決」固基本盤

▲▼國民黨總統參選人侯友宜與副手趙少康前往中選會進行正副總統候選人登記 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜與副手趙少康前往中選會進行正副總統候選人登記 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（24日）是總統大選登記截止日，國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲各自攜副手登記，藍白合正式破局，而鴻海董事長郭台銘下午也發出退選聲明，2024大選成為藍綠白「三腳督」選戰。經歷大半年，回顧藍白破局似乎早已有跡可循，從「黃金幕僚會前會」協商未果便已看出整合的困難，到「馬柯侯朱」政黨協商雖取得6點共識，最後卻因民調誤差認知差異，致藍白合生變。接下來藍白陣營隔空交火，還互找戰犯，昨天「柯郭侯馬朱」於媒體面前公開不歡而散，等於宣告藍白合破局；藍營人士坦言，藍白既然無法好聚好散，接下來只能邊緣化柯，將選戰主軸拉回到藍綠對決，國民黨就有高機率贏得勝選。

2024總統大選非綠陣營花了大半年聚焦藍白合，從9月29日柯文哲喊出「比民調、輸的退選」，其實柯就是想凸顯自己民調高侯一等，且也是看準侯營不敢「比民調」。藍營緊咬全民調無法公允衡量藍營陸戰實力，且侯友宜是獲正式提名的總統候選人，因此10月14日雙方幕僚召開「黃金會前會」，藍營提出「開放式民主初選」當作對案，當晚並在新北舉辦5萬人大造勢，無非是向柯陣營傳達訊息：在野整合方程式絕對不能忽略藍營的陸戰優勢。

未料，柯陣營仍堅持「全民調」，甚至公開嗆聲「一半的砒霜還是砒霜」、「讓侯友宜選也選不贏！」而這些言詞背後所代表的，正是柯對藍營陸戰實力的蔑視，藍白DNA的不同，至此清晰可見。「黃金會前會」告吹後，改由「藍白政黨協商」接力，但當黨主席朱立倫提出較能體現藍營陸戰實力的「日德2模式」時，柯文哲當下雖表示青睞「日本模式」，可隔天立即翻臉，並公開批朱「把恁爸當肖ㄟ」。此話一出，連向來是主和派的朱系子弟兵都受不了，雙方火藥味越來越濃，同時也讓人看到柯「說翻臉就翻臉」的行為模式。

然而，前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜卻還是相繼呼應柯文哲的「全民調」，進而促成「二次藍白政黨協商」，並在馬的見證下，藍白雙方於11月15日簽下6點協議，以「全民調積點制」且「統計誤差內算侯柯配1點」進行整合。但結果並不令人意外，柯文哲於11月18日再次「說翻臉就翻臉」，並痛批「要民眾黨讓3％還不夠，居然還要讓6％」。隔天柯就向支持者承諾：「會以民眾黨總統候選人身份拼戰到底！」至此藍白要合變得比登天還難。

當晚，侯友宜無奈回應，「會永遠做自己、走自己的路」，隨後聯繫中廣董事長趙少康，邀他擔任副手。而先前力主藍白合的趙，則是建議侯整合到最後一刻，侯為此召開臨時記者會，呼籲重審9份民調，當晚也打電話給鴻海創辦人郭台銘，請郭以「大哥」身份勸柯文哲重審9份民調。未料，郭卻公開通話紀錄，批侯「反悔」藍白郭會談，還在君悅飯店擺下「鴻門宴」；事已至此，侯也只能把想說的話都一吐為快，最終在媒體面前公開不歡而散。

回顧整段過程，國民黨與民眾黨本即存有許多歧見，彼此DNA迥然不同；更重要的是，柯文哲「說翻臉就翻臉」的行為模式，使得藍白破局似乎早已有跡可循。藍營人士坦言，拖到昨天才公開撕破臉，確實是國民黨失算，但三腳督總統競逐局面成形，藍營的選戰策略也將力拼回歸「藍綠對決」局勢，持續鞏固地方勢力、正面對決民進黨「賴蕭配」的同時，全力邊緣化民眾黨「柯盈配」的選戰討論度。

ET快訊
快訊／7-11開出2張千萬發票！　中獎明細曝光
快訊／全聯開出千萬發票！　買飲料就中獎
吳佩慈未婚夫被判定「犯罪集團首腦」！　阿姨判刑8年6個月
7小時「馬拉松式性愛」累垮賣淫妹！　澳男撒12萬狂歡
千萬保時捷毀了！　台7線自撞滾2圈
快訊／亞錦賽大巨蛋中韓戰加開觀眾席　後天公布第二波售票資訊
快訊／大陸爆「多重病原」疫情！　疾管署宣布：即起機場戒備

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

君悅會後藍白攻守交換！　綠委：藍出招「讓柯文哲沒地方去」

快訊／大巨蛋中韓大戰1.3萬張門票秒殺　下週一公布第二波售票資訊

賴清德評藍白合完結篇進入高潮　「藍白只為權力非主流民意」

趙少康為呂玉玲站台　批民進黨執政8年「1件好事都說不出來」

陸戰交鋒！何博文拚收復北海岸　評洪孟楷領先2位數民調「吹哨壯膽」

許淑華與苗博雅合體掃街　遇支持者熱情拍照、送包子

50％民眾看好賴清德？　侯辦拿ETtoday民調回擊：侯康、賴蕭在誤差內

合作選區藍白立委可相互站台　黃健庭：但競爭選區則禁止

國民黨嚴禁柯文哲站台！柯營尊重　預告12月起全台造勢跑透透

趙少康喊「把柯打到2成以下」　柯營：國民黨只看數字、民眾黨在乎解方

準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

53歲張秀卿停經半年「又見紅」：積極做人！　翁立友嫩妻超神祕..龍千玉認證「很美」

「魯蛇教練＋世界最爛球隊」逆天改命？　《下一球，勝利》比贏球更重要的事

客戶自通水管「整根卡管內」　業者嘆：搞成這樣花更多錢

郭書瑤弟捲共諜案..嘆「姊姊好難當」　Sandy提「交換弟弟」她：千萬不要XD

2歲娃不允許媽媽抱爸爸　聽到把拔不是她的秒爆哭

君悅會後藍白攻守交換！　綠委：藍出招「讓柯文哲沒地方去」

快訊／大巨蛋中韓大戰1.3萬張門票秒殺　下週一公布第二波售票資訊

賴清德評藍白合完結篇進入高潮　「藍白只為權力非主流民意」

趙少康為呂玉玲站台　批民進黨執政8年「1件好事都說不出來」

陸戰交鋒！何博文拚收復北海岸　評洪孟楷領先2位數民調「吹哨壯膽」

許淑華與苗博雅合體掃街　遇支持者熱情拍照、送包子

50％民眾看好賴清德？　侯辦拿ETtoday民調回擊：侯康、賴蕭在誤差內

合作選區藍白立委可相互站台　黃健庭：但競爭選區則禁止

國民黨嚴禁柯文哲站台！柯營尊重　預告12月起全台造勢跑透透

趙少康喊「把柯打到2成以下」　柯營：國民黨只看數字、民眾黨在乎解方

屏東地檢連手屏東榮觀「向日葵計畫」20年　逾千人受惠　

百年不同風采　2023台南國際攝影節「城像•成相」四大展區開幕

手搖飲店「太有創意」　1現象讓一票人困擾：都要看英文

台鋼冬盟首戰投打都不理想　洪總說重話：選手要有自覺

研究：身上有「1味道」恐成蚊子天菜　維生素A衍生物減少叮咬

他好奇「房仲值得挑戰」　鄉民點破頂級關鍵：賺一年吃三年

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

屏東大學「屏大貝Go」化身為募款天使　成為吸睛「金」焦點

PLG爆衝突！國王門神牧倫斯槓上盧峻翔互推怒吼　林書豪忙安撫

快訊／全聯開出千萬發票！只花53元買飲料就中獎　幸運門市曝光

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

政治熱門新聞

柯文哲衝臉書致謝：我們一定會贏！　郭台銘秒回「1符號」

ET民調／「侯康」支持度32.5%猛追「賴蕭」　「柯盈」持續在2成徘徊

侯友宜拒進「君悅2538房」原因曝！　柯文哲早有當副手準備

民眾黨突抽換不分區名單　第22名吳梅壽婉拒改換蔡豐州

凌濤公開藍白郭會談內幕：凶險鴻門宴

大爆「民眾黨黑料」　前基隆議員候選人宣布退黨

郭正亮稱趙少康百搭：少有這樣的副手

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

ET民調／趙少康出馬衝破3成　「侯康」支持度急升至32.5%

黃士修公布22秒影片！怒控楊智伃色狼

藝人劉尚謙參選立委　兒子表達支持

楊智伃控黃士修抓手　T妹批濫用女權

任郭台銘副手有薪水可拿？　賴佩霞親曝：郭用「這個」當契約

吳欣盈財團背景恐斷柯募款？　黃暐瀚：年輕人對柯文哲感動度會下滑

更多熱門

相關新聞

ET民調／正副總統搭配能力評比　「侯康配」38.1%最能維持兩岸和平

ET民調／正副總統搭配能力評比　「侯康配」38.1%最能維持兩岸和平

2024總統大選由國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康所組「侯康配」；民眾黨總統候選人柯文哲、副總統候選人吳欣盈的「柯盈配」；民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴的「賴蕭配」，形成三腳督之勢。根據《ETtoday民調雲》最新民調結果顯示，在正副總統搭配能力評比方面，「侯康配」最能維持兩岸和平、「賴蕭配」最能促進台灣經濟發展建設。

侯康討論政見3小時　趙少康喊「我們會當選」：柯P支持者請投我們

侯康討論政見3小時　趙少康喊「我們會當選」：柯P支持者請投我們

吳欣盈財團背景恐斷柯募款？　黃暐瀚：年輕人對柯文哲感動度會下滑

吳欣盈財團背景恐斷柯募款？　黃暐瀚：年輕人對柯文哲感動度會下滑

趙少康被點名沒辭中廣董事長　侯友宜反嗆：NCC只聽民進黨「逆我者死」

趙少康被點名沒辭中廣董事長　侯友宜反嗆：NCC只聽民進黨「逆我者死」

不辭中廣董事長惹議　趙少康連環轟：賴清德真的怕我

不辭中廣董事長惹議　趙少康連環轟：賴清德真的怕我

關鍵字：

國民黨朱立倫2024柯文哲2024侯友宜2024總統

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

YTR「最近紅什麼」宣布解散！

一堆人穿洞洞鞋配長襪！過來人曝超爽原因

統一發票9、10月中獎號碼出爐

科技公司突改制「周休3日」！老闆：薪水不變

月經遲到…找男友「通一下」就好？一票妹子狂點頭

桶箍是什麼意思？答案揭曉

專櫃正品「全被日海關丟掉」 水兒：好想哭

手搖飲「珍奶買1送1」今天限定喝

網紅FerFer痛哭宣布分手！

劈腿2位數護理師逼墮胎！10人訊息曝

專櫃試妝「上網買」！她提1白目問題　惹怒櫃姐

新北女應徵家庭打掃　進門慘遭「綑綁性侵」

李善均開撩女室長「出軌音檔外流」：超喜歡妳知道嗎

酒商遭剁雙掌丟河中　主嫌賠700萬和解

柯文哲衝臉書致謝：我們一定會贏！　郭台銘秒回「1符號」

更多

最夯影音

更多
準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞

準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞
國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面