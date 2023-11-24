全國餐旅服務競賽11／30復辦　觀光餐旅學生和工作者比拚整床托盤

▲全國餐旅服務競賽將於30日在集集火車站舉行。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2023台灣旅館節」全國旅館盃餐旅服務競賽因新冠疫情停辦3屆後，將於30日於觀光小鎮集集火車站重新登場，將有來自全國各地學生與餐旅業從業人員共70多組、150多人參賽，希望在旅館業疫後振興、缺工問題嚴峻之際，為業界培育尋找更多優質生力軍，也提升服務品質和產業競爭力。

賽前記者會23日召開，開場表演邀請到萬能科大調酒隊中得獎無數的調酒師吳冠宇，帶來精彩的花式調酒表演、施展多種超高難度的花調技巧；南開科大休閒事業管理系6位受過專業訓練的學生，也穿著正式服裝於現場示範托盤技術、穩定與儀態，展現餐旅服務技能的高專業度。

主辦單位南投縣旅館商業同業公會理事長李吉田表示，旅館盃餐旅服務競賽迄今已邁入第15年，起初規模僅限南投縣內，受各界熱烈迴響後，擴大辦理成為全國性賽事，希望藉競賽讓學生可將在校所學與實務結合，提升自信心並培養榮譽感，對未來升學或就業都有正向的發展；而南投作為觀光大縣，也可透過旅館同業間的良性競爭，強化第一線人員的專業技能與服務品質、提升旅館產業的競爭力，吸引更多遊客到南投及台灣各地觀光。

主辦單位指出，今年參賽者分為高中職組、大專組與在職組三大類，比賽項目則分為整床及托盤競賽兩項：整床競賽2人1組，需以合作默契和最快速度完成鋪保潔墊、床單、棉被、枕頭等整床動作，依服裝儀容、整床美觀性、安全與衛生、完成速度及默契評分等項目進行評比；托盤競賽參賽人員首先須將水倒入水杯中，並將托物置於托盤上，接著托盤以S型路線行走於餐桌間，速度、儀態缺一不可。

南投副縣長王瑞德表示，希望透過產官學的力量強化南投的觀光人才庫，餐旅服務競賽讓學子及業界有透過比賽提升產業品質的平台、鼓勵提振更多從業人員的士氣和服務熱忱，在集集火車站比賽也能宣傳本縣觀光景點，推動相關產業發展；勞動力發展署中彰投分署於競賽當日也將至現場展攤宣傳，提升觀光餐旅專業人才就業媒合之成效，期許改善旅館業缺工困境。