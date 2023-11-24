才剛訂婚！33歲健美醫師「肝臟大出血」猝逝　網紅未婚妻悲痛發文

▲ 多斯桑托斯擁有健美身材。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名年輕健身網紅開設運動醫學診所，在IG擁有上萬粉絲，最近才和營養師女友訂婚，即將展開甜蜜新生活，19日卻因腫瘤引發肝臟大出血，心臟驟停身亡，令女友傷心欲絕。一度傳出他的死因與同化類固醇有關，但診所已經否認。

根據《太陽報》，33歲的多斯桑托斯（Rodolfo Duarte Ribeiro dos Santos）19日在一家私人醫院病逝，死因為「肝腺瘤引起的大出血後心臟驟停」，隔天在家鄉米納斯聖山城（Monte Santo de Minas）下葬。謠傳他是因使用同化類固而死，不過他的診所已經否認。

多斯桑托斯擁有聖保羅聯邦大學運動醫學及運動生理學學位，在聖保羅開了一家運動醫學及藥理學診所，經常在IG上傳和未婚妻桑切斯（Caroline Sanches）的甜蜜點滴及健身日常，也會分享他的患者、學員經過訓練取得的成果，吸引破萬粉絲追蹤。

桑切斯在他的診所擔任營養師，同時也是一名健身網紅，IG擁有63.7萬粉絲，多斯桑托斯今年9月才向她求婚。她在多斯桑托斯猝逝後將頭貼換成全黑，悲痛發文稱他是「我的未婚夫，我生命中的愛人，我的醫生，我的一切，我的世界」。

多斯桑托斯一名友人則形容他心胸寬大、很有擔當，「會用一切方法讓你的一天更美好。他一直都盡力做到最好，有點害羞，有點封閉，但當你開始了解他，就會發現他是一個多棒的人。」