強度直逼「冷氣團」！下周二入夜後最冷　最低溫下探11度

▲周末受東北季風影響溫差大，28日受下波更強冷空氣影響，降溫有感。（圖／林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

今明(24日~25日)東北季風增強，北部和東北部轉涼，有局部短暫雨，下波勢力較強的東北季風南下，落在下周一(27日)，氣溫下降有感，強度直逼「大陸冷氣團」等級，最冷時段在下周二晚間至下周三清晨，中部以北及東北部最低溫下探13至17度，沿海空曠及山區溫度還會再下降個1至2度，有機會跌到11度。

台灣大學大氣科學博士林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」表示，周休2日，日夜溫差仍大！今明2日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，氣溫下降相當有限；大台北地區、桃園山區、東北部及東部水氣增多，大氣環境轉為不穩定，有局部短暫雨機會，東南部地區也有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

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周日東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，東半部地區仍有局部短暫雨機會，其它地區為多雲到晴天氣。

林得恩指出，下一波勢力較強的東北季風南下，會落在下周一，氣溫下降有感，強度有直逼「大陸冷氣團」等級的潛力，局部地區的陣風也會不小；最冷時段在下周二晚間至下周三清晨，中部以北及東北部最低溫下探攝氏13至17度，南部最低溫攝氏15至19度，東部最低溫攝氏16至20度，沿海空曠及山區溫度還會再下降個1至2度。