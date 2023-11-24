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明天日夜溫差逾10度　下波冷空氣急凍5天「全台有感」

▲▼大陸冷氣團夾帶大量水氣南下，全台各地低溫多雨，路上行人無不撐起雨傘穿上厚重外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲東北季風影響，明天北台灣濕涼，下周一晚間到下周五將有更強一波冷空氣來襲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風持續影響，明天（25日）北台灣偏涼，中南部日夜溫差可超過10度以上，周日到下周一短暫回暖，緊接著更強一波東北季風在下周一晚間灌頂，且影響時間將拉長到下周五，下周會出現「先乾後濕」兩階段變化，全台低溫探1字頭，最低掉到12度。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天仍然受東北季風影響，天氣與跟今天類似，降雨以東北部、東半部、大台北、桃園山區有局部短暫雨，其中東北部有較大雨勢機會，東南部僅零星短暫雨，剩下地區為多雲到晴。

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溫度部分，北台灣偏涼，明天清晨低溫，中部以北約16到17度，其他地區18到19度，明天白天北部高溫約22到24度，中南部高溫可到28到29度，部分地區日夜溫差可超過10度以上。

張承傳指出，周日到下周一白天東北季風減弱，氣溫回升，北部、東北部高溫24到25度，迎風面降雨變少，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部短暫雨，降雨時間變短，花東有零星雨，其他地方多雲到晴。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

緊接著又有一波強冷空氣來襲，張承傳說明，下周一晚上東北季風增強，且下波持續時間較長，會出現「先乾後溼」兩階段變化，其中下周二、下周三多雲到晴，下周四、下周五天迎風面地區降雨又將增多，桃園以北、東半部降雨增。

張承傳表示，下波東北季風影響，下周一晚間也會開始降溫，低溫將比今明兩天這波更低，其中下周前半段較為乾冷，輻射冷卻作用，中部以北低溫約14到15度，其他地方16到18度，空曠地區還會再低1到2度，最低溫下探12度，這波冷空氣影響時間往後延長，下周一起連續影響5天。
 

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