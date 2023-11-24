今變天「7地轉濕涼」　下波更強挑戰冷氣團！下周一起急凍3天

▲東北季風今明兩天增強，北部和東部迎濕涼天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今明(24日~25日)兩天東北季風增強，迎風面包括大台北、基隆北海岸、東北角、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地，有局部短暫陣雨，溫度下降轉涼，低溫下探14度，下波更強冷空氣將下周一下半天來襲，需觀察是否有輻射冷卻作用挑戰大陸冷氣團等級，將降溫急凍3天。

天氣風險公司分析師、天氣職人吳聖宇表示，今天到明天周六是這波東北季風影響較明顯的兩天，水氣並不多，降雨主要集中在迎風面地區，包括大台北、基隆北海岸、東北角、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地有局部短暫陣雨，其中在宜蘭局部地區雨量可能較多，不過還是在大雨等級或以下，西半部大致都還是多雲到晴的天氣型態。

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溫度方面，北部、東北部地區白天高溫下降較明顯，昨天(23日)在大台北盆地內有觀測到29到30度的高溫，今天(24日)預估從新竹以北到宜蘭一帶高溫會一下子降到20到22度左右。

明天(25日)高溫約21到23度間，轉涼感受明顯，花東今明兩天高溫降到23到25度，中南部不受影響，高溫可到26到28度或以上，南部內陸接近30度機會還是很高，南北間溫差變化明顯。夜晚到清晨的低溫沒有太明顯下降，預估中部以北到東北部空曠地區的低溫大致在14到16度間，冷空氣比較淺薄，南下幅度也有限，沒有特別低的溫度發生機會。

吳聖宇指出，周日(26日)東北季風減弱，風向較為偏東，迎風面東半部還是會有些局部短暫陣雨，不過降雨量會明顯減小，降雨範圍也更局部，天氣有一個好轉空檔，西半部維持多雲到晴的天氣。北台灣白天高溫將回升到23到25度，花東高溫回升到25到27度，中南部的高溫則回升到28到30度。

不過天氣好轉空檔預估會持續到下周一(27日)白天，吳聖宇表示，如果快的話，下周一的下半天到晚間下一波東北季風又會開始增強，並且持續影響到下周三(29日)，屆時迎風面地區下雨的機會再度提高，溫度也會再度下降轉涼。

吳聖宇表示，預報來看，下周前半南下的這波冷空氣強度可能稍強一點點，會不會有機會配合輻射冷卻作用達到大陸冷氣團等級的低溫還有待觀察，預報仍有變動性，目前來看也是屬於乾冷類型，降雨偏像迎風面的局部降雨，大部分地區天氣依然穩定。