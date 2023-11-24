今明北台灣3區濕涼有雨！　下周更強冷空氣探12℃

▲今天東北季風影響，北海岸、大台北東側、東半部轉有局部短暫雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北季風影響，今、明(24、25日)兩天北海岸、大台北東側、東半部轉有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。下週一(27日)下午起另一波「東北季風」南下，迎風面有局部短暫雨，北台轉涼；下週二(28日)漸轉乾，週三晨的「輻射冷卻」效應，最低溫約12度左右。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，北部、東半部海面上有東北季風激起的淺積雲(左圖)，伴隨零星回波(右圖)。最新(23日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(24、25日)兩天北海岸、大台北東側、東半部轉有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。

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▲24日4：10紅外線色調強化雲圖顯示，北部、東半部海面上有東北季風激起的淺積雲(左圖)。4：20雷達回波合成圖顯示，北部、東半部海面上有零星回波(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象.老大洩天機）

冷空氣偏弱，北台白天略轉涼，入夜「輻射冷卻」弱，低溫反而微升；對其他各地的影響輕微。今日各地區氣溫：北部16至24度、中部14至27度、南部14至29度、東部16至28度。下週(26)日東北季風減弱，天氣略好轉、氣溫略升，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。

下週一(27日)下午起另一波「東北季風」南下，冷空氣仍偏弱，迎風面有局部短暫雨，北台轉涼；下週二(28日)漸轉乾、西轉晴、東偶局部短暫雨；下週二晚、週三晨的「輻射冷卻」效應，已較原模擬稍修弱，全台平地的最低溫約僅可降至12度左右，台北觀測站最低溫則可降至17度左右。下週三(29日)各地晴朗穩定，白天迅速回暖、日夜溫差大。下週四(30日)東半部水氣增多，東雨西晴。

▼今明兩天北台灣偏涼。（圖／翻攝中央氣象署）