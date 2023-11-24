藍白郭三方會談後　郭台銘晚間發文感謝2個「恩人」

▲郭台銘出席三方會談後，晚間發文感謝創業路上的2位恩人。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

藍白郭23日在君悅飯店三方會談，最終不歡而散。會後，獨立總統參選人郭台銘在臉書發出第一篇文，特別訴說一份長達50年的恩情，感謝廣照宮董事長陳錦璋、副董事長周輝昭的父親周來旺，「當初沒有他們幫助，就沒有我的創業之路。」

郭台銘23日晚間表示，趁著感恩節，他想訴說一份長達50年的感恩心情，因為他10月前往萬華參加廣照宮飛天大聖聖誕餐會時，「巧遇」廣照宮董事長陳錦璋、副董事長周輝昭，不禁又驚又喜，也瞬間勾起放在心裡長達50年的往事。

郭台銘回憶，他1974年創業時，承租周來旺先生的房子（即周輝昭的父親），成立第一代鴻海工廠，這是他的「起家厝」，並登記在台北市西園路上，老地名稱「加蚋仔」，但當時還很荒涼，連結板橋及萬華的光復橋還是座吊橋。

他表示，當時他在廠內設置塑膠射出成型機，生產對講機塑膠殼，還有組件代工，但其實所謂的「第一代的鴻海工廠」就是一般的公寓住宅。為此，他和同事騎車送貨，跟模具老師傅搏感情，沒水和人家借水，沒電和人家借接電，一路上得到陳錦璋先生許多幫助。

郭台銘指出，創業之初不免會有燃眉之急，已逝前妻林淑如當時常常向周來旺先生請託，說「不好意思，房租差了一些錢，明天補」，而周先生總是慷慨應允，是他創業路上的貴人之一，也讓他在加蚋仔逐漸發跡、茁壯，「當初沒有他們幫助，就沒有我的創業之路。」

郭台銘說，非常感謝那時加蚋仔人這樣對待他一位板橋人，讓他常常覺得自己是「加蚋仔阿銘」，「我就是帶著這份感恩的心情，在我創業路上持續打拚。感謝我的恩人，將近五十年創業路上的點點滴滴，我郭台銘點滴在心，滿懷感恩。祝福各位感恩節快樂！」