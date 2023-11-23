回顧侯柯郭三方會「曲折8小時」　在野整合倒數計時中

▲侯柯郭會談時程一次看。（圖／記者皮心瑀製）



記者皮心瑀、詹宜庭／台北報導

面對總統副總統大選登記參選即將截止，國民黨與民眾黨至今仍無定論如何推派人選，民眾黨總統參選人柯文哲23日傳訊表示希望與國民黨總統參選人侯友宜再度展開協商，沒想到兩人又為地點一事爭執不下，如今，藍白歷經種種波折終於選定於君悅飯店見面，會在總統選戰正式分道揚鑣，或是展開新的合作局面，《ETtoday新聞雲》整理雙方峰迴路轉的見面過程，帶您一起來看。

回顧藍白合，針對如何產生最強人選，柯文哲堅持全民調，國民黨提出日本、德國模式，兩方互不退讓，卡關許久，直到馬英九喊話，建議黨中央接受「侯柯配」、「柯侯配」對比民進黨「賴蕭配」的全民調方案才再現曙光。藍白兩黨同意由馬英九作為見證人，再次展開政黨協商。

國民黨主席朱立倫、柯文哲、侯友宜15日前往馬英九文教基金會再討論合作，經過2個半小時協商後，最終簽定6點共識，但18日一早，就傳出柯文哲拒絕接受最終結果，雙方又因對民調認知的差異而陷入僵局，而柯文哲又屢次前往獨立參選的鴻海創辦人郭台銘家，引來外界聯想，也讓藍營支持者不滿情緒漸增。

經過幾日的隔空喊話，郭台銘22日突在臉書刊登與侯友宜及柯文哲的通話紀錄，指「藍白郭」有必要碰面，但三人當晚還是並未見面。

直至總統登記截止前一日，柯文哲於上午9點45分前往郭台銘家中，而侯辦於上午10點表示，侯友宜有收到柯文哲傳地簡訊，柯文哲提議雙方今天見個面，侯友宜建議可以在前總統馬英九辦公室會面，今日他會隨時在馬辦公室等候；不料，柯競辦發言人戴于文回應，由於現在時間緊迫，3位候選人能夠坐下來直接討論是最快速的方法。

隨後，柯文哲在11點17分時透過臉書發文指出，經過數次拜訪，若郭台銘與他攜手並肩、輔助未來的執政團隊在經貿外交、產業升級、青年創新創業，甚至弱勢關懷的行動綱領，將成為推動台灣大步向前的巨大動力，台灣需要郭台銘，「因此，我已正式邀請郭董，慎重考慮為在野整合，跨出重要的一步」。

對於侯友宜稱「隨時在馬英九辦公室等候」，馬英九也在上午11點22分坐車抵達馬辦，進入辦公室。另針對柯文哲發文是否是有意要找郭擔任副手？柯文哲競選辦公室發言人戴于文澄清，柯主席很感謝郭董在關鍵時間願意並肩作戰，為在野整合共同打拼，「兩人是一起打拚的戰友，柯主席臉書文非指柯郭為搭檔競選的組合。」

柯文哲在中午12點左右結束與郭台銘的會面，離開郭家，前往君悅酒店舉辦記者會，而郭台銘也於12點30分抵達君悅飯店，並於下午1點15分在臉書上發文表態，侯友宜與柯文哲都拜託他扮演桶箍，他願意承擔這責任，促成藍白郭三方會談。

不過，到下午2點，侯友宜仍在馬辦等待，藍營則派侯辦副執行長謝政達、國民黨副祕書長江俊霆以及侯辦發言人錢震宇先前往君悅飯店，希望可以當面邀請柯文哲到馬辦。郭辦則一口氣包下君悅飯店數間套房、一連2天，甚至準備了2組倒數計時器，分別是「距離參選登記時間」，倒數到24日傍晚5點；以及「距離藍白郭會談表定開始時間」，從3點開始計算，向侯友宜喊話意味濃厚。

面對柯文哲及郭台銘強硬態度，侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，因為對方有再三邀請，侯友宜及馬英九決定4點半前往君悅飯店，一起完成在野合作，但郭辦卻回應，並非郭和柯邀請馬，當初侯說三方談，也沒有馬或其他人，希望侯陣營不要誤解意思。