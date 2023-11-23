記者陳家祥／台北報導

藍白整合進入最後24小時，民眾黨總統參選人柯文哲邀鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜23日下午到台北君悅飯店會面，侯在馬英九的陪同下於4點45分左右抵達，隨後即在媒體簇擁下上樓。不過在會前說明時，國民黨智庫 副執行長凌濤稱，所有會面開大門走大路，要公開要直播、沒有密室協商空間，但遭到現場一名人士怒嗆「你又不是郭辦的人，講什麼東西」。

▲馬英九、侯友宜抵達君悅酒店 。（圖／記者李毓康攝）

國民黨智庫副執行長凌濤表示，早上9點52分侯友宜跟馬英九就排開了整天的行程，希望促成藍白合，國民黨堅持開大門走大路，絕沒有密室協商的狀況，全部開放直播、對談，要跟給期待整合的人一個交代，直接公開，沒有密室協商的空間。

但凌濤話講到一半，就有一位人士聽不下去怒嗆「你又不是郭辦的人，講什麼東西」。 而另一邊郭辦發言人黃士修緩頰說，「凌濤先稍安勿躁，請夥伴把凌濤帶到旁邊休息」，同時也請工作人員把該名抗議的人士帶走。

黃士修說，不要再掉進藍白民調的爭議，只會在傷口上灑鹽撕裂支持者，希望在野整合不要拘泥在過去爭議，今天既然侯市長跟柯主席委託郭董事長擔任主持整合的角色，郭董願意出面，君悅飯店場地是由柯主席敲定、郭董指示幕僚合作敲定。

黃士修說，等等三方會談的房間是25樓2538號房，有相關攝影設備，希望第三方場地是公正公平的，希望今天是在野整合新的一頁。至於是否要直播？黃士修表示，尊重侯市長意見，要公開透明的話都可以配合。