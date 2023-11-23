調查：移英港人僅半數就業　99%無意回流

▲香港近年爆發新一波移民潮。（圖／路透社）

文／中央社台北23日電

英國志願組織「歡迎香港人委員會」發表調查指出，只有約一半的移英港人找到工作，而且不少人覺得工作內容與他們的經驗不匹配。不過，99%受訪者都表示無意回流香港。

港媒星島日報今天報導，「歡迎香港人委員會」（Welcoming Committee for Hong Kongers）是獲英國政府資助歡迎移英港人的志願組織，目的是幫助港人融入英國。

該委員會昨天發布「從香港去英國：香港人在英國的新生活」調查報告，隨機訪問超過2000名移英港人，他們都是透過英國政府2021年推出的英國國民（海外）護照（BNO）簽證計劃移民英國。

報告顯示，在過去2年透過BNO簽證移英的港人，教育程度遠高於普遍英國人，但只有約一半人就業，其中35%是全職工作、9%兼職、6%自僱，較英國當地76%的就業率偏低，而且許多人從事的工作與其技能和資格不符。而65歲以下的移英港人中，也只有52%就業。

報告指出，對英語口語缺乏信心、香港學歷在英國受認可的問題，及缺乏職業建議和支持，都阻礙了香港人充分發揮潛力。

59%無業者認為，對英語口語缺乏信心是求職的主要障礙，但只有約1/6人表示參加過英語課程或接受過提升英語能力的正規訓練。

不過，報告表示，99%的受訪者都計劃永久定居英國，大多數人對他們選擇開始新生活的英國城鎮感覺非常正面。然而，超過40%人表示，抵達英國後財務狀況有所惡化。

報告引述受訪的移英港人陳小姐表示，自己與伴侶居於英國曼徹斯特，她花了半年時間才找到一份定期合約工作，時薪只較當地最低工資高一點。支付了高額的水電費、市政稅、網路和其他必要費用後，要非常謹慎地花錢。

英國2021年1月推出BNO簽證以來，已有超過12萬港人移居英國，預計未來幾年還有約30萬港人到英國生活。