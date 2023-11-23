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解開公務員制服下的秘密！韓正妹辦公室開色情直播　露胸長官拳頭硬

▲▼南韓名女公務員趁上班時「火辣直播」。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

▲南韓一名女公務員趁上班時「火辣直播」。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

記者羅翊宬／編譯

南韓在最近半個月內，竟接連有2名正妹淫慾公務員趁著上班時大膽直播！她們不僅在辦公室解開制服鈕扣、露出上半身雪白粉嫩的傲人巨乳，甚至移駕女廁「開發身體」，在廁所裡直接玩起令人害羞的18禁色情遊戲，直到有民眾「越想越不對勁」，看完直播向公家機關檢舉後，部門長官才知情。

根據韓媒《YTN》獨家報導，南韓一名年僅20多歲、身材火辣的正妹考上7級公務員後，被調派至中央政府部門任職，其服務的部門與國土開發事業有關，然而上班時所呈現的正經外表，在辦公桌底下竟埋藏著裸露慾望，多次在上班期間對著鏡頭進行大膽直播。

只見該名面容姣好的女性公務員，完全不在意公家機關的部門人事組織圖隨著直播外洩，她胸前掛著證明其公務員身份的識別證，在鏡頭前撰寫公家機關的報告，報告書上還印著象徵南韓政府的太極徽章。

女公務員根本玩不過癮，隨後她竟然直接移駕前往女廁，在鏡頭前解開白色制服的鈕扣，向觀眾們展示衣裙底下的秘密，圓渾的南半球在公務員搔首弄姿的晃動下若隱若現。

報導指出，該名女性公務員在直播時所利用的社群平台，其伺服器設置於海外。

一位民眾在收看完直播後「越想越不對勁」，最後直接向由國民權益委員會所設置、供民眾投訴的機關《國民申聞鼓》舉報，女公務員如此「不務正業」的辦公秘密才終於被揭穿。

▲▼南韓名女公務員移駕女廁，直接對著鏡頭解開制服底下的秘密。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

▲女公務員移駕女廁，直接對著鏡頭解開白色制服底下的秘密。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

該為民眾表示，「因為她直播時的尺度不是普通地大，這讓我覺得非常驚訝、也覺得相當荒唐。我認為，以公務人員的身分做出這種事並不太恰當......」

報導指出，女公務員趁著上班時所進行的羞恥色情直播，大約有100至300多名的粉絲收看。

直到民眾投訴後，該公家單位才知道女下屬如此「不為人知」的淫慾，氣得將該名女公務員以停職3個月作為懲處，然而卻因無法有效證明該名女性公務員上班時的直播是否確實為她創造「另一份收入」，只能以降低公務人員格調的罪嫌進行懲處。

不過，該名女性公務員直到懲戒期間結束後，卻還是持續向單位請病假，並未回到單位上班。

▲▼南韓7級公務員、擁有搜索權的司法特別警察官在成人平台上色情直播。（圖／翻攝自南韓論壇Dcinside）

▲南韓7級公務員、擁有搜索權的司法特別警察官在成人平台上進行色情直播。（圖／翻攝自南韓論壇Dcinside）

據悉，《YTN》也曾在本月初揭露，一名同樣為7級公務員、擁有搜索權的特別司法警察官，擔任某成人直播平台的BJ，直播時抽菸、喝酒樣樣來，若有粉絲抖內能兌換成現金的500顆氣球或其他禮物，則會對鏡頭脫去內衣、裸露令人嬌羞的火辣身材，最後因為裸露尺度太大，慘遭平台經營者強制關閉。

其他擔任公務員的同事檢舉她的離譜行徑，表示她的直播約有1000名粉絲同時收看。

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