「死後傳訊」給家人？日男雙手遭捆全裸陳屍衣櫃　驗屍結果離奇

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣名古屋市一名男子21日被發現陳屍在自家衣櫃，當時他一絲不掛、雙手遭反綁，屍體則是被用大毛巾包裹，警方還發現他所陳屍的房間房門被用膠帶密封住門縫。驗屍結果指出，男子已經死亡1個半月至2個月，然而離奇的是，他的家人直到近日都還在用通訊軟體與他聯絡。警方懷疑，嫌犯故意營造男子還活著的假象，企圖拖延屍體被發現的時間。

根據CBC電視台報導，42歲死者阿部光一的姊姊因為數周聯絡不上弟弟，因此20日向警察通報失蹤。警方與消防人員獲報後，21日下午3時左右前往阿部光一所居住的名古屋市中區的公寓查看。

警察官破門而入後，發現其中一間房間的門縫被用膠帶封死，最初懷疑有可能有瓦斯外洩的危險，因此不敢大意，還帶著氣瓶進入現場。警方小心拆除膠帶進入臥室後，在屋內的衣櫃發現已經明顯死亡的阿部光一。由於警方並未在現場發現瓦斯外洩的情形，懷疑兇嫌密封門縫是為了防止屍體腐爛的氣味傳出。死者當時全裸、雙手被綑綁，並且被用毛巾包裹住。

根據警方調查，死者是一間二手店的店長，然而店面從11月開始就暫停營業。附近民眾表示，店門上從1個月前就貼著一張告示，上面寫著店長因為要住院所以店面將暫停營業，不過不排除該張公告並非死者所張貼的。

警方在屋內並未發現打鬥痕跡，進門時玄關大門也有確實上鎖。值得注意的是，經過法醫相驗，阿部光一死亡時間約為1個半月至2個月，然而警方卻發現，阿部的社交帳號直到近日都還有使用的紀錄，並且與家人傳訊息聯絡，懷疑是兇手使用死者的帳號冒名與家屬聯絡，試圖營造他還活著的假象。

阿部的姊姊表示，最後一次與弟弟通話是在9月底，此後就聯絡不上對方。死者的遺體雖出現腐敗跡象，但是並無明顯外傷，目前還無法確認詳細死因。