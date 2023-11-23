賴清德赴左營楠梓輔選李柏毅　喊話守住高雄關鍵一席

記者陳弘修／台北報導

民進黨總統候選人賴清德23日南下高雄，陪同黨內八位立委參選人完成聯合登記，之後再偕同左營楠梓李柏毅前往楠梓右昌元帥府，與市長陳其邁、立委劉世芳及在地議員陳善慧、黃文志、李雅慧等人共同參拜。賴清德表示，自己有機會能與李柏毅能前來與鄉親對話，要特別感謝無黨籍議員陳善慧的幫忙，也希望未來能與跨黨派的每一位夥伴，繼續為台灣來打拚、為地方建設來努力。

自今年八月起，賴清德頻頻南下高雄左營楠梓輔選，顯見綠營對高雄關鍵選區的重視。左營楠梓立委候選人李柏毅23日在多位同黨議員黃文志、李雅慧、邱俊憲、張勝富、簡煥宗、湯詠瑜、郭建盟與黃彥毓等人陪同下，先前往高雄選委會完成參選登記，透過攜手舉起巨大啞鈴的動作，象徵李柏毅和議員們偕同奮鬥，扛起高雄、肩負左營楠梓的重責，現場支持者也高呼，「扛起高雄李柏毅，守護左楠最有力」，展現綠營大團結氣勢。

李柏毅在結束登記後，賴清德也陪同他前往右昌元帥府參拜，以爭取地方仕紳支持，除了在現場向民眾們大力推薦李柏毅，賴清德也呼籲鄉親們要拉抬自家人的聲勢，希望在台灣隊長和立委議員們加持下，守住高雄最關鍵一席。

李柏毅表示，中央和地方同步相當重要，如新台17線在馬英九任內停擺了八年，直到蔡英文總統上任後才恢復與海軍的溝通，整個新台17線歷經3任總統、5任市長，直到現在才有2026年通車的好成果。

賴清德也向鄉親們強調，不只總統要「選對的人，走對的路」，立委也要「選對地方設想最好、會保衛台灣的李柏毅」，拜託大家明年1月13日，「一票賴清德、一票李柏毅、一票民進黨」，用三張選票相挺認真做事的候選人，才能順利推動地方建設。