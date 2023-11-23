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好市多不缺工關鍵曝光！每年「2招募時段」快看　推車工也能當經理

▲好市多,Costco,美式賣場,好市多大順店。（圖／記者許宥孺攝）

▲好市多不缺工關鍵曝光。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者蕭筠／台北報導

全世界缺工情況嚴峻，台灣好市多今（23）日直言：「不缺工。」業者大方透露，不缺工的2大關鍵包括薪資高、內轉率達99%，更曝光每年「2招募時機」，有機會從臨時工成為正職員工，像是目前任職行銷企劃部經理劉恒嘉就是從推車工晉升至總公司經理，升遷制度透明且完善。

台灣好市多今日舉辦媒體餐敘，針對各行業缺工問題，好市多副總經理王友玫表示：「我們不缺工。」除員工內轉率高達99%之外，提供高薪資也是留住人才的關鍵，好市多目前正職、兼職工資以時薪243元起跳，與176元的基本工資最少多出67元，相較一般通路業界待遇算是十分優渥。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉則補充說明，好市多每年固定在「寒假」、「暑假」進行臨時工招募，招募消息通常會張貼於賣場當中，也會在臨時兼職工作結束後保留一定名額，於臨時工選出合適人才轉為正職。他透露，自己12年前入職好市多，先是在台南店擔任推車工，後一路升遷為行銷企劃部經理。

劉恒嘉也指出，好市多升遷制度透明完善，會固定於內部開出臨時主管缺，再進行面試等相關流程，人人皆有機會成為主管職，還能享有本身會員、直系親友免會費等福利。

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