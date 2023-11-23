14店營收破千億！全球「最會賺錢好市多」在台灣　3縣市人最捨得掏錢

▲全球最會賺錢好市多在台灣。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）今（23）日首度舉行媒體餐敘，業者大方透露，「台中南屯店是全球最會賺錢的門市」，其獲利是全球之最，還有3門市也都擠進最會賺TOP10榜單之中。目前台灣好市多會員數近400萬人，會員佔比為亞洲最高，每年更以2位數在成長，至於展店計畫業者更喊出無上限，積極找地中。

▲好市多副總經理王友玫。（圖／記者蕭筠攝）

好市多1997年於高雄開出首家門市，進軍台灣26年累積14間店，深受台人喜愛。好市多副總經理王友玫今（23）日表示，台灣好市多目前累積近400萬名會員，其中，有3分之1為黑鑽卡會員，且每年會員也以2位數穩定成長，更透露若以人口比例來看，「台灣會員數是亞洲最高」，打敗韓國、日本、大陸等地。

王友玫更分享全球最會賺錢TOP10好市多門市，台灣就有4家店上榜，其中，台中南屯店搶下第1名寶座，獲利是全球之冠，還有台中北屯、中和、內湖共3店也在榜單中，而全台14間門市1年更是超過1000億業績，可以看出台人消費力驚人。至於消費者最關心的展店計畫，她也指出第15間門市尚未確定，目前正在積極找地當中，也會優先找可設立加油站之據點。