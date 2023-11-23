南韓爆發臭蟲危機　昆蟲系網友點名「白花油」可防

▲ 南韓爆發臭蟲（床蝨bedbug）危機，國內日前也傳出疑似案例。（圖／翻攝自環境部網站，下同）

記者林東良／台南報導

南韓爆發臭蟲（床蝨bedbug）危機，國內日前也傳出疑似案例，有網友在Dcard上PO文發問如何防蟲，有昆蟲系網友提出解答：「臭蟲討厭薄荷、尤加利」，結果長者愛用的「白花油」意外成防蟲神器。

據了解，近來臭蟲在法國肆虐，如今越洋入侵亞州，連韓國也成重災區，台北市萬華區某旅館，日前也傳出有住客反映抓到2隻臭蟲，引發國人高度關注，但業者否認是臭蟲，案情尚待釐清。

▲網友指出，臭蟲討厭薄荷、尤加利」，結果長者愛用的「白花油」意外成防蟲神器。（圖／翻攝自DCARD，下同）

有網友看到相關報導而在Dcard上PO文表示：「最近準備去韓國，但看到新聞說近期國外很多臭蟲，怕擔心旅遊回來把蟲也跟著帶回來，被咬的照片看起來很癢.…， 有人可以分享目前當地的狀況嗎？還有大家會怎麼防蟲？」此一議題也引起網友熱議。

網友表示：「我比較怕被帶回台灣…」、「一下登革熱現在又有臭蟲…」、「有薄荷成分的精油應該就行了」、「我挑了一輪目前只有白花油同時多項防臭蟲的成份」、「回來的時候衣服上跟行李箱的毛巾~狂撒白花油」、「我有朋友去就被咬了，雖然沒有生命危險但會超級癢」、「才回來，韓國現在天氣太冷包緊緊，是沒遇到」、「可以用手機手電筒，檢查床墊與床頭板間的縫隙有沒有黑色汙點或是臭蟲的便便！」…，也有自稱昆蟲系學生則建議，臭蟲討厭薄荷、尤加利、薰衣草，可以噴一些精油，而白花油的成分似乎可成為防臭蟲神器。

據了解，床蝨（bedbugs）是一種小型的寄生昆蟲，通常棲息在床，防制床蝨的方法包括：1、清潔環境：定期吸塵、清潔床單、床墊、家具和地板，保持室內整潔乾淨。2、使用熱水清洗：將床單、被單、枕頭套等用熱水洗滌，並在高溫下烘乾，這有助於殺死床蝨。3、封閉裂縫：儘可能封閉家具、牆壁、地板的裂縫，減少床蝨的藏身之處。4、清潔行李和物品：當外出旅行後，要仔細清潔和洗滌行李，特別是將行李放置在可能有床蝨的地方。5、使用蟲藥或蟲霧：有時可能需要使用專門的殺蟲劑或蟲霧來消滅床蝨，但請確保使用安全且合法的產品，按照說明使用。

如果發現床蝨問題嚴重或無法自行解決，建議尋求專業滅蟲公司的幫助，業者可以進行專業的驅除和處理。