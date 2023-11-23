APEC代表團向國際傳達4大訊息　行政院：積極研提明年優先議題

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

台積電創辦人張忠謀近日擔任APEC領袖代表，在15至17日赴美國舊金山出席「APEC經濟領袖會議」，對此，外交部23日於行政院會報告此行成果，行政院長陳建仁則表示，我國已透過本次APEC會議，向國際社會清楚傳達總統所指示的四個重要訊息；他要求相關部會，加強橫向聯繫，積極研提與明年APEC優先議題領域相關計畫。

外交部表示，亞太區域現正面臨地緣政治變動及全球供應鏈的重組，張忠謀與會時強調，台灣將致力促進亞太區域的和平與繁榮發展，也會與各國合作，努力推動綠色轉型、打造更具彈性及韌性的供應鏈，並將提供資源，協助縮小區域內的數位落差。

外交部強調，期間張忠謀也曾與包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本首相岸田文雄（Kishida Fumio）及新加坡總理李顯龍等領袖及高階官員進行雙邊對談，並與超過一半的會員領袖友好互動，有助雙邊關係的增進。

外交部指出，APEC（Asia-Pacific Economic Cooperation）會員國的整體經濟規模（GDP）佔全球62%，表示APEC已是亞太地區相關重要的經濟論壇，也是各國對話協商的平台，今（112） 年台灣參加APEC經濟領袖會議及部長級年會，成果相當豐碩。

行政院長陳建仁在院會中表示，我國已透過本次APEC會議，向國際社會清楚傳達總統所指示的四個重要訊息，包括：台灣致力於亞太區域的繁榮，並會與各國合作，為能源轉型努力，打造更具韌性的供應鏈，以及減少數位落差。同時對於本屆會議關注的相互連結、創新及包容等三大議題，台灣將持續分享經驗，為區域和全球的發展做出更多貢獻。

陳建仁要求，後續請各部會持續善用APEC會議機制，促進對各國的雙邊合作，並在APEC場域分享我國發展經驗，強化我國專業，並傳遞台灣有能力也願意積極互助的正面形象。

陳建仁指出，烏俄戰爭及加薩地區情勢大大影響今年APEC會議氛圍，各部會除持續專業參與外，請務必與外交部持續保持聯繫，妥為因應地緣政治發展對各項議題討論與合作的影響。

另外，陳建仁表示，明（113）年APEC將由秘魯主辦，包含賦權（Empower）、包容（Include）、成長（Growth）等主題，請相關部會加強橫向聯繫，積極研提與明年APEC優先議題領域相關計畫，並在今年會議達成的穩固成果基礎上，持續爭取深化與其他經濟體互動機會，擴大各領域合作的可能。