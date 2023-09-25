明揚大火釀9死慘劇！捐款專戶啟用3天　各界湧入1097萬善款

▲屏東縣長周春米。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

針對屏東明揚國際科技公司爆炸案造成重大傷亡，屏東縣政府25日上午召開記者會，由縣長周春米分就救災、善後、究責做說明，她強調，明揚公司違規事態嚴重，將從重開罰240萬元，此外，她認為明揚公司涉構成公共危險罪及過失致死，將由檢方後續偵辦。 而社會救助金捐款專戶啟用3天，至今已累計金額1097萬餘元，社會處指出，後續將設定捐款受理期限，並於一周後公布；周春米也強調，縣府一定善用善款，盡全力陪伴罹難者、傷者走下去。

明揚大火已確認9人死亡，包含4名消防員在內，另有1名陳姓消防弟兄尚待DNA確認身份，廠區內還有一位失聯者沒有找到，搜救工作仍在持續中，由於各界關心紛紛湧入，縣府社會處公佈社會救助金專戶捐款專戶，到今日上午9時為止，捐款4169筆，金額累計1097萬3758元，周春米宣佈個人捐一個月所得，縣府一級主管捐一日所得，縣府將在一周內宣佈專戶截止時間。

「爆炸案後續賠償善後問題及傷者復原道路漫長，都需要持續關注」，周春米表示，明揚爆炸案造成109人受傷就醫，目前仍有56人住院，其中15人在加護病房觀察中。為讓消防弟兄、傷者及家屬得到情緒紓解及支持，屏東心理諮商師公會邀集高屏地區62位諮商心理師，配合縣府衛生局、消防局、勞青處安排專業的心理師提供心理支持。

周春米氣憤表示，肇災的明揚科技公司造成4位消防弟兄、6位員工死亡，超過百人受傷，付出重大社會成本，縣府初步調查出明確事證，證明其三大重大違失，消防局業已舉發，依法開罰，共計240萬元罰鍰，如下：

1》危險物品儲存，超過管制規定，違反消防法第15條第2項，依第42條開罰，處最高罰鍰30萬元。主要事證是，明揚承認在事故發前，倉庫存放超過3000公斤有機過氧化物，超過規定的100公斤上限。

2》工廠之管理權人未提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，違反第21條之一第一款規定，依消防法第43-1規定，從重處罰管理權人新臺幣60萬元罰鍰。主要事證是，0922帶隊的陳小隊長到場時，明揚僅供一份物質安全資料表，事後調查才表明有二份未及時提供。

3》工廠之管理權人未指派專人至現場協助救災，違反第21條之一第二款規定，依消防法第43-1規定，從重處罰150萬元罰鍰。

對於明揚現場所儲存的危險物品的數量，是否符合其原來聲請建照及使用之情狀，周春米也建議由明揚廠房建照核准與管理機關，即經濟部加工出口區管理處屏東管理分處進一步的釐清要求。

周春米強調，明揚科技公司有不能逃避的責任，除了行政罰、刑法責任追究外，讓事故受害人未來得到賠償，目前也由犯罪被害人保護協會屏東分會出具保證書，代替假扣押擔保金，協助家屬針對明揚科技公司財產完成保全扣押程序，縣府一定會陪伴受傷的勞工，向明揚公司爭取到應有的補償。