警報大響21分鐘才報119！明揚上百死傷疑延誤疏散　倖存員工說話了

▲明揚員工說沒想到火會這麼大。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、劉人豪／屏東報導

屏東科技園區「明揚國際」廠房22日發生爆炸，截至目前為止釀成9死、107傷、1失聯慘劇，工廠在當天下午5時10分左右就有火災警訊，但工廠卻到5點31分才報案，遭質疑報案太慢以及延誤疏散。對此，明揚一名員工表示，可能有些同事以為是「誤警報」才沒有立即逃生，「當時沒想到火會這麼大」，看到煙竄出時，主管才趕緊叫大家疏散。

明揚公司的一名男員工表示，警報器很早就響了，那時大家人還在辦公室的時候就已經響了，大約5點10幾分左右響的，那時有同事準備要下班，警報器是持續在響，然後叫大家趕快疏散，一開始冒白煙的地方是在倉庫，當下工安課的同仁就先去查，看是什麼地方發生警報，然後總經理等人也去看。

▲屏東明揚國際科技公司工廠爆炸。（圖／屏東縣消防局提供）

男員工指出，工廠有時候會有一些誤警報，不會很常發生，偶爾會有警報一下，會去看是不是真的警報，因為公司有很多偵測，煙霧、火災溫度等等，會看看是什麼警報響，事發當時可能有些人認為又是誤警報，才沒有立即動作。

男員工說，公司半年都會有1次消防演練，1年共有2次，當時沒想到火會這麼大，加上廠房比較大，但當下看到煙竄出時，主管就趕緊叫大家疏散了。

屏東縣長周春米表示，消防局當天下午5點31分接獲報案，消防弟兄5點42分抵達現場，5點55分獲得安全資料表，5點57、58分著裝完畢入室搶救，6點01分發生爆炸。周春米指出，當天受傷的約100位，有些在外圍，明揚相關的協助救災是完全不合格。