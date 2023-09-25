小隊長對「獨活」有罪惡感　心理師：是否PTSD要觀察1個月

記者許權毅 、郭玗潔／屏東報導

屏東明揚科技國際公司廠房22日傍晚發生爆炸，導致現場4名勇消當場殉職，連在外坐鎮指揮的小隊長陳文川也受到重傷，緊急送往醫院救治。然而陳小隊長在病房清醒後，情緒非常激動，自責痛哭「整個小隊只有我活下來」。對此，高雄凱旋醫院臨床心理師主任鍾素英指出，罪惡感是PTSD容易出現的情況，不過還是要1個月觀察才能確定。

▲高雄凱旋醫院臨床心理師主任鍾素英指出，PTSD須觀察1個月才能確定。（圖／記者許權毅攝）

據了解，明揚科技廠房22日傍晚5時許通報火警，屏東縣消防局屏二分隊獲報後立即趕往現場，並在現場指揮官陳小隊長指揮下，首批消防員持乾粉滅火器進入火場內滅火，不料過程中煙越來越大，陳小隊長察覺情況可能有異，立刻下令撤隊，但工廠內的勇消還來不及後撤，隨即發生爆炸，導致陳柏翰、賴俊儒、施寶翔、鍾吉垣4人當場殉職。

而當時坐鎮指揮的陳小隊長也受到重創，事後緊急送醫治療，目前生命徵象穩定，但當他醒來後得知4名隊員殉職，當場情緒崩潰，自責痛呼「整個小隊只有我活下來」，情緒仍十分激動，病房外不時能聽到他痛哭的聲音。

高雄凱旋醫院臨床心理師主任鍾素英指出，這是一個心碎的創傷事件，凱旋醫院是南台灣最大的創傷精神科醫院，臨床心理師人力就等於整個全屏東縣，知道他們有人力困難，特別過來幫忙。

對於是否有罹難者家屬出現PTSD（創傷後壓力症），鍾素英表示，PTSD要超過持續1個月都有創傷症狀，才會診斷成PTSD，目前親屬有一些急病的壓力可以理解，據了解家屬有比較多哀傷反應，創傷反應還不確定。

至於陳小隊長倖存後的哀痛情況，鍾素英表示，只要屏東縣衛生局提出要求，他們就能前往協助。因PTSD是個人主觀感受，不是用身體輕傷重傷來分，可能會對弟兄過世有很強烈的罪惡感、害怕執勤，在生活中情緒不穩，工作上會害怕，會有拒絕、逃避、憤怒等反應，甚至有一些研究指出會以喝酒或用其他不健康的方式解決創傷，而罪惡感確實是PTSD容易出現的情況，但是還是要一個月觀察才能確定。

▲屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房爆炸大火，導致4警消殉職。（圖／記者湯興漢攝）