兒魂斷明揚！警報響21分鐘才報119　父怒：公司沒做好應變

記者許權毅 、郭玗潔／屏東報導

屏東科技園區「明揚國際」廠房22日發生爆炸，截至目前為止釀成9死、109傷、1失聯慘劇，工廠在當天下午5時10分左右就有火災警報，但工廠卻到5點31分才報案，遭質疑報案太慢以及延誤疏散。有一對陳姓兄弟都在明陽工作，其中弟弟因上夜班逃過一劫，哥哥則不幸罹難，陳父指出，員工沒有公司指令不敢擅離，目前看起來是公司應變措施沒做好，應繼續釐清責任。

▲屏東科技園區「明揚國際」廠房22日發生爆炸，罹難員工的父親質疑公司沒做好應變。（圖／記者許權毅翻攝）

明揚公司的一名男員工表示，警報器很早就響了，那時大家人還在辦公室的時候就已經響了，大約5點10幾分左右響的，那時有同事準備要下班，警報器是持續在響，然後叫大家趕快疏散，一開始冒白煙的地方是在倉庫，當下工安課的同仁就先去查，看是什麼地方發生警報，然後總經理等人也去看。

男員工指出，工廠有時候會有一些誤警報，不會很常發生，偶爾會有警報一下，會去看是不是真的警報，因為公司有很多偵測，煙霧、火災溫度等等，會看看是什麼警報響，事發當時可能有些人認為又是誤警報，才沒有立即動作。

▲屏東明揚國際科技公司工廠爆炸。（圖／屏東縣消防局提供）

罹難陳姓員工的父親認為，公司沒下指示，員工也不敢擅離現場，像他在電路板待了10幾年，知道很多設備是半自動化，不能隨便離開，且當事件發生時，應變措施應該動起來，當真的發生火警，應該讓員工趕快逃，他質疑公司沒有做好應變，這部分責任應該繼續去釐清。