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社會 社會焦點 保障人權

快訊／明揚出現火災警訊20分鐘後才報案！工廠管理權人遭罰150萬元

▲▼ 屏東縣長周春米針對明揚大火召開記者會說明 。（圖／記者湯興漢攝）

▲屏東縣長周春米公布明揚火災違失處置。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳韻如／屏東報導

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠22日發生爆炸，造成9死、107傷、1失聯悲劇。今(25日)上午10時30分，屏東縣長周春米於消防局3樓召開記者會，公布火災違失處置，並指出明揚有三項重大違法事實，其中第三項，工廠在當天下午5時10分左右就有火災警訊，但工廠卻到5點31分才報案，且工廠管理人並未指派專人到現場協助救災，嚴重違規，因此該項依法開罰150萬元。

周春米表示，消防局當天下午5點31分接獲報案，消防弟兄5點42分抵達現場，5點55分獲得安全資料表，5點57、58分著裝完畢入室搶救，6點01分發生爆炸。

不過，經調查，5點10分明揚倉庫東南側有警報器鳴動，而公司內部群組在5點17多分就已有一名組長表示有異常怪味，要求相關單位協助，5點27分有人拍到白煙冒出，當時也有疏散，但卻直到5點31分才報案。

周春米表示，實際上明揚5點10分左右就已有火災警訊，但消防員5點42分抵達，廠方5點55分提供一份安全資料，到了5點57、58分才入場搶救，且工廠管理權人並沒有指派專人到場協助救災，嚴重違反消防法第21-1條第2款規定，依消防法43-1條從重處管理權人150萬元，加上前兩項嚴重違規，共依法開罰240萬元。

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