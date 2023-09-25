馬祖海巡參謀主任A罐頭還送前妻！64箱分3次運台...認罪求緩刑

記者黃宥寧／台北報導

海巡署金馬澎分署第10岸巡總隊參謀主任前中校林佑柏夥同5名下屬侵佔岸巡伙食罐頭64箱，以「偷天換日」法從馬祖運回台灣送親友，檢方經縝密調查後依侵占公用財物等罪起訴。今（25日）士林地院開庭，林男坦承犯行，還解釋為何將罐頭分3次運回台，最後懇求法官能看在他繳回犯罪所得，給予緩刑。

▲海巡署金馬澎分署第10岸巡總隊參謀主任前中校林佑柏，夥同下屬侵佔岸巡伙食罐頭64箱遭起訴，今赴法院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

林佑伯（46歲）今出庭，已將羈押時凌亂中分髮型剪成俐落短髮。他在辯護律師陪同下，當庭認罪，還解釋64箱罐頭無法一次運回台，因此才分3次。

▲林柏佑案發後被羈押，起訴移審法院時，凌亂中分髮型格外引人注目。（資料圖／記者黃宥寧攝）

其律師替他辯護說，檢方起訴數罪分論併罰，事實上是一個犯意，應論一罪；另外，請求法官考量他犯罪所得低於5萬，且於偵查中繳回，考量因犯罪被停職，又是家中經濟唯一來源，請法官賜予恩典，給予緩刑，以勵自新。

起訴指出，林姓中校參謀主任督管該岸巡隊副食罐頭，得悉年度撥補的副食罐頭消用未罄，竟起貪念，陸續從去年1 月、 4月及10月間，分次將鮪魚、紅燒牛肉等種類罐頭22箱、15箱及27箱，先由張姓上士或曾姓上士調換成以非原始紙箱裝箱及封箱。

經余姓士官長或曾姓少校後勤官將已更換包裝紙箱的副食罐頭搬運到公務車，並駕駛公務車載運至南竿島福澳港碼頭，再藉由 「台馬之星」交通船，將副食罐頭轉運到基隆港，繼由在台灣的鄭姓、潘姓友人負責搬運、收受，以此方式將副食罐頭運到台灣本島住處等地供自己或親友甚至前妻食用。