中國恆大「銷售不如預期」　取消原定「境外債務重組會議」安排

▲中國恆大集團。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

中國恆大昨（22）日公告稱，自公布公司擬進行境外債務重組後，集團銷售情況不如公司預期，「基於公司目前情況以及與其顧問及債權人協商，公司認為有必要重新審視建議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權人訴求。」

▲恆大集團下轄的恆大地產仍陷債務風暴。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，中國恆大原定於2023年9月25日（ 天基和景程 ）和2023年9月26日（公司）有關建議重組的相關協議安排會議將不會舉行。若建議重組的條款有任何修改，公司將另行公告。

數據顯示，中國恆大負債總額2.3882兆元人民幣（約10.52兆元新台幣），剔除合約負債6039.8億元（人民幣，下同）後為1.78422兆元。其中，借款6247.7億元、應付貿易帳款及其他應付款項1.05657兆元（含應付工程材料款5961.7億元）、其他負債1028.8億元。借款為6247.7億元。

此外，中國恆大截至6月30日止，收入約為1281.8億元，毛利約98億元，毛利率7.64%，期內經營性虧損173.8億元，非經營性虧損（包括訴訟、土地被收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損）150.3億元，所得稅開支68.4億元，淨虧損合計392.5億元。中國恆大的現金及現金等價物約40.47億元，其中受限制現金約93.34億元。

截至2023年7月底，中國恆大的主要附屬公司恆大地產涉及未能清償的到期債務累計約2775.01億元，逾期商票累計約2075億元。