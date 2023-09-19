繼恆大後又一大陸房地產巨頭爆雷！　融創中國在美聲請破產保護

▲融創中國。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸房地產地雷再爆一顆。根據19日的紐約法院文件，房地產商「融創中國控股」（Sunac China Holdings）已在美國聲請俗稱「第15章」（Chapter 15）的破產保護，這是繼恆大後，又一家大陸房地產巨頭在美國尋求重組的案例。

綜合陸媒報導，融創中國是大陸最大的房地產開發商之一，旗下擁有多個高端住宅和商業項目，以及文化旅遊、體育、教育等多元化業務。融創中國在美國聲請破產保護的原因可能與恆大類似，主要是其面臨海外債務的違約風險。

融創在今年3月發布境外債務重組計劃，數周後占公司現有債務逾75%的債權人同意加入重組協議。

融創18日發表聲明指出，就美元債重組在美提出聲請，以獲得美國法院對融創在香港法院有關協議安排重組的認可；且境外債務重組計劃已獲多數債權人批准，2014名債權人投票讚成計劃，占投票計劃債權未償還總額的98.3%。香港法院將於下月5日開庭審理融創重組計劃。

融創和恆大一樣，依據美國《破產法》第15章，以非美國籍企業身分聲請破產保護，在重建過程中保護自家資產。恆大於上月17日在紐約聲請破產保護。

據第一財經報導，融創的做法並非特例。報導統計，此前包括佳兆業、當代置業、榮盛發展等多家房企，及瑞幸咖啡、華晨電力、協鑫新能源等其他產業企業，均在美元債重組過程中依據美國《破產法》第15章聲請破產保護。

報導引述業內律師指出，「由於融創美元債受美國紐約法管轄，因此融創在香港進行的重組，必須要獲得美國第15章認證，才能確保在美國的有效性，在非美國企業的重整案例中，進行第15章認證是例行性的程序。」

對於聲請第15章認證，該名律師補充，此一認證可防止債權人利用紐約法來規避已被香港法院裁定的重組條款，和規避履行重組條款下的有關義務。他表示，認證過程本身並不會改變重組協議的任何條款，債權人的利益將與香港法院裁定的協議安排完全一致。

融創中國香港股價本月上漲187%，是恆生綜合指數中目前表現最佳的股票。但傳出在美聲請破產保䕶後，19日午盤已大跌5.36%。