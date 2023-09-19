　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

繼恆大後又一大陸房地產巨頭爆雷！　融創中國在美聲請破產保護

▲融創中國。（圖／CFP）

▲融創中國。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸房地產地雷再爆一顆。根據19日的紐約法院文件，房地產商「融創中國控股」（Sunac China Holdings）已在美國聲請俗稱「第15章」（Chapter 15）的破產保護，這是繼恆大後，又一家大陸房地產巨頭在美國尋求重組的案例。

綜合陸媒報導，融創中國是大陸最大的房地產開發商之一，旗下擁有多個高端住宅和商業項目，以及文化旅遊、體育、教育等多元化業務。融創中國在美國聲請破產保護的原因可能與恆大類似，主要是其面臨海外債務的違約風險。

融創在今年3月發布境外債務重組計劃，數周後占公司現有債務逾75%的債權人同意加入重組協議。

融創18日發表聲明指出，就美元債重組在美提出聲請，以獲得美國法院對融創在香港法院有關協議安排重組的認可；且境外債務重組計劃已獲多數債權人批准，2014名債權人投票讚成計劃，占投票計劃債權未償還總額的98.3%。香港法院將於下月5日開庭審理融創重組計劃。

融創和恆大一樣，依據美國《破產法》第15章，以非美國籍企業身分聲請破產保護，在重建過程中保護自家資產。恆大於上月17日在紐約聲請破產保護。

據第一財經報導，融創的做法並非特例。報導統計，此前包括佳兆業、當代置業、榮盛發展等多家房企，及瑞幸咖啡、華晨電力、協鑫新能源等其他產業企業，均在美元債重組過程中依據美國《破產法》第15章聲請破產保護。

報導引述業內律師指出，「由於融創美元債受美國紐約法管轄，因此融創在香港進行的重組，必須要獲得美國第15章認證，才能確保在美國的有效性，在非美國企業的重整案例中，進行第15章認證是例行性的程序。」

對於聲請第15章認證，該名律師補充，此一認證可防止債權人利用紐約法來規避已被香港法院裁定的重組條款，和規避履行重組條款下的有關義務。他表示，認證過程本身並不會改變重組協議的任何條款，債權人的利益將與香港法院裁定的協議安排完全一致。

融創中國香港股價本月上漲187%，是恆生綜合指數中目前表現最佳的股票。但傳出在美聲請破產保䕶後，19日午盤已大跌5.36%。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
獨／《棒棒堂》男星改當CEO！　營收破千萬
詐領512萬！　4連霸議員「貢獻極多」獲減刑
周五拿新機！iPhone 15外殼不給買　苦主曝「這1新功能
快訊／陳吉仲17：30二度開記者會說明！
快訊／林書豪正式加盟國王！　將穿上禁衛軍7號戰衣
義美也用到巴西進口蛋！　農業部資料含糊難判有無問題
快訊／周玉蔻當庭道歉了！
5億保證金送國庫！朱國榮偷渡潛逃　刑事局出手了
短裙妹過馬路　客運司機不禮讓！還擴音譙四字經

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

繼恆大後又一大陸房地產巨頭爆雷！　融創中國在美聲請破產保護

陸男買刮刮樂漏刮1數字「險錯過439萬」　店員發現叫他回來領獎

鍾東錦赴陸協商「短期內文旦難解禁」　苗漢意向書助推其他農產　

德外長稱習近平為獨裁者　陸外交部：政治挑釁已提交涉

垃圾桶專屬留學生使用？　本土生丟垃圾遭警衛怒斥：不懂規矩

大陸自台灣進口年減24.3%　陸委會：兩岸貿易活動持續降溫

支持郭董？徐旭東避敏感問題　「希望他在另外『行業』也很成功」

大陸央行召開外企座談會　力挽狂瀾穩外資

外媒：美企在華經營信心「跌至數十年新低」　中美關係更複雜

李佳琦「失言道歉」仍澆不熄網友怒火　還扯掉大陸經濟遮羞布

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

繼恆大後又一大陸房地產巨頭爆雷！　融創中國在美聲請破產保護

陸男買刮刮樂漏刮1數字「險錯過439萬」　店員發現叫他回來領獎

鍾東錦赴陸協商「短期內文旦難解禁」　苗漢意向書助推其他農產　

德外長稱習近平為獨裁者　陸外交部：政治挑釁已提交涉

垃圾桶專屬留學生使用？　本土生丟垃圾遭警衛怒斥：不懂規矩

大陸自台灣進口年減24.3%　陸委會：兩岸貿易活動持續降溫

支持郭董？徐旭東避敏感問題　「希望他在另外『行業』也很成功」

大陸央行召開外企座談會　力挽狂瀾穩外資

外媒：美企在華經營信心「跌至數十年新低」　中美關係更複雜

李佳琦「失言道歉」仍澆不熄網友怒火　還扯掉大陸經濟遮羞布

疫情造成社交隔離！兒童精神科門診攀升　醫籲儘速尋求幫助

作業要寫自我介紹　兒子在家人欄位「填上1字」感動媽：好意外！

嘉義縣本土登革熱累計29例　翁章梁籲鄉鎮市聯防提升防疫量能

粉嫩直播間超吸睛！YouTube Festival實體展覽登場

快訊／林書豪與國王簽下1+1合約！透露po文前才確定加入

中秋前夕颱風生成最新預測曝！下周冷空氣南下「可能降溫10度」

「D槽女神」香水純神秘宇宙現形！　中秋扮爆乳兔女郎

【廣編】咕嚕康普茶再次震撼市場　推出全新無添加康普茶系列

孫易磊有望追隨學長王柏融加盟火腿　美職也有球隊出價

中頭獎秒買房！　老翁1疏忽竟「一夜致負」揹債淪遊民

大陸熱門新聞

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

4百親友吃喜宴「集體中毒」主家痛哭

燒烤店五花肉流出「詭異粉色液體」

「愛因斯坦腦」付款後自動長　竟熱銷

陸公布日軍侵華密藏照片實錄 多數相片被蓋上「不許可」禁止發布

陸男星怒摔iPhone 13！喊「我只是維權」

李佳琦失言道歉澆不熄網友怒火　還扯掉陸經濟遮羞布

女房客敲門求歡我好想要！慾望滿檔狂傳私處照

兩岸媒體為湖南湘台會預熱氣氛

支持郭董？徐旭東避敏感不表態　

屁孩玩電梯被夾　網：結局爽到

雪糕廠每年「放5個月有薪假」　員工喊：出去玩還拿錢

蘋果「辮子男」被批辱華　真相是美洲原住民

王毅與蘇利文會談超過12小時　陸媒：「台灣議題」討論最久

更多熱門

相關新聞

美偵破9歲女童半世紀懸案！挖兇嫌屍體驗DNA

美偵破9歲女童半世紀懸案！挖兇嫌屍體驗DNA

美國一名年僅9歲的女童，1972年在回家路上無故失蹤，經過16天以後，才在數千人的搜索下發現其遺體，女童明顯遭到性侵後勒斃，儘管警方追蹤數百條線索，卻始終無法揪出兇嫌。隨著時間推移與科技的進步，美國警方終於透過一塊布殘留的毛髮，挖出兇嫌屍體，確認性侵勒斃女童的兇嫌身份。

F-35B神秘失蹤！美軍暫停所有飛行活動

F-35B神秘失蹤！美軍暫停所有飛行活動

美腦死男「移植豬腎」體內運作61天創紀錄

美腦死男「移植豬腎」體內運作61天創紀錄

分析侯友宜訪美「級別超越賴清德」　郭正亮：美國知道他不會亂來

分析侯友宜訪美「級別超越賴清德」　郭正亮：美國知道他不會亂來

蕭美琴坦言對安理會失望

蕭美琴坦言對安理會失望

關鍵字：

恆大房產商破產保護美國

讀者迴響

熱門新聞

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

可不可「2大飲品買1送1」只有5天

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

藍正龍首曝離婚心聲「真的太痛」！

網嘆《木曜4》越看越難過　邰智源：滾

女遊客出國玩「護照缺4頁」　遭泰海關遣返

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面